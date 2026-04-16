"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1409

W ostatnim czasie w serialu "Policjantki i Policjanci" działo się naprawdę sporo, a mundurowi musieli zmierzyć się z mrocznymi rodzinnymi tajemnicami. Szulc oraz Sołtys zajęli się sprawą nagłego zaginięcia Ryszarda, który nie wrócił do domu po zwyczajnym, wieczornym spacerze. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna był mocno skonfliktowany ze swoim bratem Maćkiem, a powodem sporu okazał się spadek po matce zapisany w całości poszukiwanemu. Śledztwo nabrało tempa, gdy technik odnalazł zakrwawiony szalik, a agresywny brat niespodziewanie rzucił się na niego w trakcie oględzin posesji. W tym samym czasie Lena zdecydowała się na poufne spotkanie z ojcem Bartka, któremu przekazała wyjątkowo wstrząsającą wiadomość. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Policjantki i Policjanci" odc. 1409 - streszczenie

Marek i Daria podejmują interwencję w sprawie włamania do nieczynnego już warzywniaka, gdzie natrafiają na dramatyczne znalezisko. Wewnątrz budynku funkcjonariusze odkrywają nieprzytomną młodą kobietę i natychmiast wzywają służby ratunkowe. Właściciel lokalu rozpoznaje w poszkodowanej córkę swojego rynkowego konkurenta, co rzuca nowe światło na całe zdarzenie. Z relacji sąsiadki wynika, że dziewczyna była zakochana w Przemku, synu niejakiego Zdzisława, co komplikuje obraz sytuacji. Ojciec dziewczyny jest przekonany, że za jej stanem stoi albo zawodowy rywal, albo jej chłopak. Policyjne śledztwo powoli odsłania głębokie rodzinne animozje oraz zaciekły konflikt biznesowy w tle. Tymczasem w życiu prywatnym Marka również sporo się dzieje, gdyż policjant zaprasza Natalię na rozmowę o ich relacji. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że kobieta może mieć w tym czasie zupełnie inne plany, które pokrzyżują jego zamiary.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1409 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy opowieści o wrocławskich funkcjonariuszach z pewnością czekają na rozwinięcie wątku tajemniczego włamania i osobistych dylematów Marka. Scenarzyści przygotowali historię, w której służbowe obowiązki mocno splatają się z prywatnymi interesami lokalnych przedsiębiorców. Aby dowiedzieć się, jak zakończą się poszukiwania sprawcy ataku na dziewczynę, warto zasiąść przed telewizorem w najbliższy czwartek. Premiera tego epizodu odbędzie się na antenie kanału TV4. "Policjantki i Policjanci" odcinek 1409 zostanie wyemitowany 23 kwietnia 2026 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która łączy policyjną akcję z rozbudowanymi wątkami obyczajowymi, to ten serial jest strzałem w dziesiątkę. Fabuła skupia się na pracy dwóch patroli z Wrocławia, które codziennie rozwiązują różnorodne sprawy, od interwencji domowych po niebezpieczne przestępstwa. Poza służbą zaglądamy do domów bohaterów, obserwując ich miłosne perypetie i dylematy, z jakimi borykają się po zdjęciu munduru. To właśnie to połączenie sprawia, że losy mundurowych od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)