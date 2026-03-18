"Uroczysko", odcinek 223: Anka jest zaintrygowana nowo poznanym, atrakcyjnym studentem

Emocje w serialu "Uroczysko" sięgają zenitu, a ostatni odcinek był tego najlepszym dowodem. Anka musiała stawić czoła demonom przeszłości podczas trudnej wizyty u dawno niewidzianych rodziców. W tle jej osobistych zmagań rozegrał się prawdziwy kryminalny dramat, gdy właściciel Akademii Odporności został znaleziony martwy na siłowni ze zmiażdżoną krtanią. Śledczy natychmiast podjęli działania, analizując ślady i nagrania z monitoringu, aby rozstrzygnąć, czy była to zbrodnia z premedytacją. Sytuacja zagęściła się jeszcze bardziej, kiedy Artur otrzymał makabryczne polecenie pozbycia się ciała Aleksa. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje jedno pytanie: czego możemy spodziewać się dalej?
"Uroczysko" odc. 223 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpocznie się od tragicznego odkrycia. Krzysztof, planujący romantyczną niespodziankę dla swojej partnerki, sam staje się ofiarą morderstwa, a to właśnie ona znajduje jego pozbawione życia ciało. Przyczyną śmierci jest śmiertelny cios zadany prosto w serce, co natychmiast uruchamia śledztwo prowadzone przez Filipa i Olka. Dzięki nagraniom z monitoringu, detektywi szybko wpadają na trop znanej im pracownicy seksualnej, jednak ten wątek okazuje się być ślepym zaułkiem. Po jej przesłuchaniu staje się jasne, że sprawa ma drugie dno i jest znacznie bardziej skomplikowana. Tymczasem w tle głównych wydarzeń Kulig rozpoznaje osobę poszukiwaną listem gończym, a Anka zaintrygowana jest nowo poznanym, atrakcyjnym studentem.
"Uroczysko" odc. 223 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Uroczysko" z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nadchodzący odcinek przyniesie nowe zagadki kryminalne i zwroty akcji w życiu prywatnym bohaterów, trzymając widzów w napięciu do ostatniej minuty. Swoich ulubionych śledczych będzie można ponownie zobaczyć na antenie popularnej stacji telewizyjnej. Premierowa emisja 223. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na kanale TV4.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
"Uroczysko" to serial, który zabiera widzów do malowniczej, lecz tylko z pozoru spokojnej miejscowości turystycznej. W centrum wydarzeń stoi niezawodny policyjny duet, Agata i Filip, których odmienne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, idealną do rozwiązywania najtrudniejszych spraw. Każda nowa zagadka kryminalna, często związana z przyjezdnymi turystami, wciąga bez reszty i rozwija się na przestrzeni dwóch odcinków. Oprócz śledztw, fani z zapartym tchem śledzą również prywatne perypetie bohaterów związanych z lokalną komendą. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)