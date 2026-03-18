"Uroczysko", odcinek 223: Anka jest zaintrygowana nowo poznanym, atrakcyjnym studentem

Emocje w serialu "Uroczysko" sięgają zenitu, a ostatni odcinek był tego najlepszym dowodem. Anka musiała stawić czoła demonom przeszłości podczas trudnej wizyty u dawno niewidzianych rodziców. W tle jej osobistych zmagań rozegrał się prawdziwy kryminalny dramat, gdy właściciel Akademii Odporności został znaleziony martwy na siłowni ze zmiażdżoną krtanią. Śledczy natychmiast podjęli działania, analizując ślady i nagrania z monitoringu, aby rozstrzygnąć, czy była to zbrodnia z premedytacją. Sytuacja zagęściła się jeszcze bardziej, kiedy Artur otrzymał makabryczne polecenie pozbycia się ciała Aleksa. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje jedno pytanie: czego możemy spodziewać się dalej?

"Uroczysko" odc. 223 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od tragicznego odkrycia. Krzysztof, planujący romantyczną niespodziankę dla swojej partnerki, sam staje się ofiarą morderstwa, a to właśnie ona znajduje jego pozbawione życia ciało. Przyczyną śmierci jest śmiertelny cios zadany prosto w serce, co natychmiast uruchamia śledztwo prowadzone przez Filipa i Olka. Dzięki nagraniom z monitoringu, detektywi szybko wpadają na trop znanej im pracownicy seksualnej, jednak ten wątek okazuje się być ślepym zaułkiem. Po jej przesłuchaniu staje się jasne, że sprawa ma drugie dno i jest znacznie bardziej skomplikowana. Tymczasem w tle głównych wydarzeń Kulig rozpoznaje osobę poszukiwaną listem gończym, a Anka zaintrygowana jest nowo poznanym, atrakcyjnym studentem.

"Uroczysko" odc. 223 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Uroczysko" z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nadchodzący odcinek przyniesie nowe zagadki kryminalne i zwroty akcji w życiu prywatnym bohaterów, trzymając widzów w napięciu do ostatniej minuty. Swoich ulubionych śledczych będzie można ponownie zobaczyć na antenie popularnej stacji telewizyjnej. Premierowa emisja 223. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który zabiera widzów do malowniczej, lecz tylko z pozoru spokojnej miejscowości turystycznej. W centrum wydarzeń stoi niezawodny policyjny duet, Agata i Filip, których odmienne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, idealną do rozwiązywania najtrudniejszych spraw. Każda nowa zagadka kryminalna, często związana z przyjezdnymi turystami, wciąga bez reszty i rozwija się na przestrzeni dwóch odcinków. Oprócz śledztw, fani z zapartym tchem śledzą również prywatne perypetie bohaterów związanych z lokalną komendą. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)