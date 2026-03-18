"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 1002: Kalicka nie spuszcza z oka Gracjana Rodaka, którego w szpitalu odwiedza tajemnicza postać

Emocje po ostatnim odcinku z pewnością jeszcze nie opadły, bo w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" wrocławska ekipa kryminalnych miała pełne ręce roboty. Paulina i Ryszard zajęli się sprawą porwania młodej Ukrainki, Oli, którą z ulicy uprowadzili zamaskowani mężczyźni. Choć początkowo motyw finansowy wydawał się oczywisty ze względu na biznes jej ojca, uwagę śledczych szybko przykuł Andrij Kowalenko, którego dziewczyna oskarżała o przyczynienie się do śmierci matki. Równolegle Kubis i Kujawińska chronili świadka koronnego Grygiela, a tajemniczy znak "X" na jego posesji zwiastował poważne kłopoty. Nasi bohaterowie ponownie stanęli w obliczu skomplikowanych zagadek i śmiertelnego zagrożenia. Co przyniesie im kolejny dzień służby?
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1002 - streszczenie
W najnowszym odcinku detektywi Kalicka i Walczak zmierzą się ze sprawą brutalnego napadu na Daniela Mareckiego, handlarza sprzedającego artykuły kuchenne po mocno zawyżonych cenach. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafia do szpitala, a z jego biura ginie spora suma pieniędzy. Głównymi podejrzanymi stają się Feliks, klient czujący się oszukanym przez Mareckiego, oraz Torbicki, były informatyk, którego matka zmarła w wyniku długów. Mimo że obaj mają solidny motyw do zemsty, żaden z nich nie przyznaje się do winy, a śledztwo dodatkowo komplikuje anonimowy telefon na numer 112. W międzyczasie Kalicka nie spuszcza z oka Gracjana Rodaka, którego w szpitalu odwiedza tajemnicza postać.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1002 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak potoczą się losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a zagadka kryminalna wciągnie widzów od pierwszej minuty. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zapisać sobie datę i godzinę premiery. Premierowa emisja 1002 odcinka serialu odbędzie się w poniedziałek, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich seriali kryminalnych. Produkcja od lat trzyma w napięciu, prezentując pracę wrocławskich policjantów pod wodzą charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, od zabójstw po porwania, która wymaga od śledczych nie lada sprytu i determinacji. To właśnie te dynamiczne śledztwa i barwni bohaterowie sprawiają, że z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki. W serialu występują m.in.:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)