"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 1002: Kalicka nie spuszcza z oka Gracjana Rodaka, którego w szpitalu odwiedza tajemnicza postać

Emocje po ostatnim odcinku z pewnością jeszcze nie opadły, bo w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" wrocławska ekipa kryminalnych miała pełne ręce roboty. Paulina i Ryszard zajęli się sprawą porwania młodej Ukrainki, Oli, którą z ulicy uprowadzili zamaskowani mężczyźni. Choć początkowo motyw finansowy wydawał się oczywisty ze względu na biznes jej ojca, uwagę śledczych szybko przykuł Andrij Kowalenko, którego dziewczyna oskarżała o przyczynienie się do śmierci matki. Równolegle Kubis i Kujawińska chronili świadka koronnego Grygiela, a tajemniczy znak "X" na jego posesji zwiastował poważne kłopoty. Nasi bohaterowie ponownie stanęli w obliczu skomplikowanych zagadek i śmiertelnego zagrożenia. Co przyniesie im kolejny dzień służby?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1002 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Kalicka i Walczak zmierzą się ze sprawą brutalnego napadu na Daniela Mareckiego, handlarza sprzedającego artykuły kuchenne po mocno zawyżonych cenach. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafia do szpitala, a z jego biura ginie spora suma pieniędzy. Głównymi podejrzanymi stają się Feliks, klient czujący się oszukanym przez Mareckiego, oraz Torbicki, były informatyk, którego matka zmarła w wyniku długów. Mimo że obaj mają solidny motyw do zemsty, żaden z nich nie przyznaje się do winy, a śledztwo dodatkowo komplikuje anonimowy telefon na numer 112. W międzyczasie Kalicka nie spuszcza z oka Gracjana Rodaka, którego w szpitalu odwiedza tajemnicza postać.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1002 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak potoczą się losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a zagadka kryminalna wciągnie widzów od pierwszej minuty. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zapisać sobie datę i godzinę premiery. Premierowa emisja 1002 odcinka serialu odbędzie się w poniedziałek, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich seriali kryminalnych. Produkcja od lat trzyma w napięciu, prezentując pracę wrocławskich policjantów pod wodzą charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, od zabójstw po porwania, która wymaga od śledczych nie lada sprytu i determinacji. To właśnie te dynamiczne śledztwa i barwni bohaterowie sprawiają, że z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)