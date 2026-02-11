Oto pierwsi uczestnicy "Hotelu Paradise 12"!

Dwunasta edycja zapowiada się niezwykle emocjonująco, a wszystko za sprawą barwnych osobowości, które wezmą udział w grze. Produkcja postawiła na różnorodność - od artystycznych dusz po pewnych siebie sportowców. Kto jako pierwszy przekroczy próg raju pod czujnym okiem prowadzącej, Edyty Zając? Wiadomo już, że wśród uczestników pojawi się Andrzej Banaszak - 28-latek z Poznania. Mężczyzna jest maszynistą, kocha sport, uwielbia też gotować. Ma za sobą dwa poważne związki. W relacji ważna jest dla niego chemia między partnerami, zwraca też uwagę zarówno na charakter, jak i na wygląd. W willi zamieszka też Mateusz Kryk - 25-latek z Torunia. Po rocznej podróży po USA i Meksyku, Mateusz powrócił do Polski z nowym planem na swoje życie. Rzucił studia na AWF-ie i skupia się na rozwoju osobistym. Dziś zajmuje się SEO, pomaga też w prowadzeniu rodzinnej firmy ogrodniczej. Mateusz, podobnie jak Andrzej, kocha sport - pasjonuje się piłką nożną, sztukami walki oraz sportami ekstremalnymi. Mężczyzna ma za sobą ośmioletni związek, dziś jest gotowy na nową, poważną relację.

W domu nie może zabraknąć też płci pięknej. W Tajlandii o swoje marzenia zawalczy Dominika Leśniewska, piękna 22-latka z Poznania. To makijażystka ślubna, która kocha siłownię i myśli o starcie w zawodach bikini fitness. Jej pasja jest też organizacja imprez w klubach, ponieważ nocne życie to jej naturalne środowisko. Dominika była w dwóch związkach. Dziś szuka prawdziwego uczucia, a u potencjalnego partnera zwraca uwagę na wysportowaną sylwetkę, zadbane paznokcie i ładne zęby. Jej ideał musi też dobrze tańczyć. W hotelu zamieszka też Kamila Kusy, 25-latka z Krakowa. Na co dzień studiuje, uczy języka angielskiego oraz podróżuje. Jej pasją jest taniec towarzyski, z którym wiąże zawodową przyszłość. Kamila ma za sobą poważny, czteroletni związek. Dziś marzy o wielkiej miłości. Pociągają ją osoby o południowym typie urody, które wyróżniają się poczuciem humoru oraz mają własną pasję.

Kogo jeszcze zobaczymy w rajskiej willi?

Przedstawiona czwórka to zaledwie początek! Jak dobrze wiedzą fani formatu, lista uczestników "Hotelu Paradise 12" będzie się dynamicznie zmieniać. Jeszcze przed startem programu poznamy kolejnych mieszkańców hotelu, nowi single dołączą też w pierwszych odcinkach nowej serii. Ich zadaniem będzie rozbicie istniejących par i znalezienie dla siebie miejsca w raju. To właśnie nowi mieszkańcy często wywracają grę do góry nogami, wprowadzając zamęt, nowe sojusze i miłosne trójkąty.

Nowe zasady i rekordowa wygrana - co czeka uczestników?

Ta edycja to prawdziwa rewolucja w zasadach, która postawi przed uczestnikami zupełnie nowe wyzwania.

Rekordowa wygrana 200 000 zł - stawka została podwojona, co sprawi, że dylemat na Ścieżce Lojalności - miłość czy pieniądze - będzie jeszcze większy.

- stawka została podwojona, co sprawi, że dylemat na Ścieżce Lojalności - miłość czy pieniądze - będzie jeszcze większy. Ingerencje "Rajskiego Boga" - tajemniczy "Rajski Bóg" będzie aktywnie wpływał na losy mieszkańców, wysyłając im zadania, nagrody i kary w złotych kopertach.

tajemniczy "Rajski Bóg" będzie aktywnie wpływał na losy mieszkańców, wysyłając im zadania, nagrody i kary w złotych kopertach. Brak "Rajskiej Wyroczni": uczestnicy nie będą mogli sprawdzić szczerości partnerów, co otwiera pole do jeszcze śmielszych intryg i blefu.

W 12. edycji ponownie pojawią się też Ruchome Rajskie Rozdania - uczestnicy nie będą mieli pojęcia, kiedy przyjdzie im podjąć ważne decyzję.

"Hotel Paradise 12" - kiedy premiera?

Nowe zasady w połączeniu z wyrazistymi charakterami pierwszych uczestników zapowiadają sezon pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, gorących romansów i bezwzględnej strategii. Premiera już 2 marca o 20:00 w TVN7. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku, o tej samej porze.