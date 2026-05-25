Twórca "Euforii" komentuje szokującą scenę z 7. odcinka. "Dałem fanom to, czego chcieli"

"Euforia" nie ma się ostatnio najlepiej, a trzeci sezon zbiera niemal same cięgi. Siódmy odcinek przełamał nieco dotychczasowy schemat, bo poza obrzydzeniem i zażenowaniem towarzyszyły nam jeszcze dwie nowe emocje - stres i szok. Nate Jacobs (Jacob Elordi) dokonał żywota w sposób, który zapisze się w dziejach małego ekranu. "To jedna z najbardziej przerażających i brutalnych scen śmierci, jakie kiedykolwiek widziałam w telewizji" - pisze jedna z widzek i choć uważam, że nieco przesadza (brzmi jak ktoś, kto nie oglądał choćby "The Walking Dead"), to słowo "przerażający" w gruncie rzeczy pasuje. Zwłaszcza, jeśli cierpicie na klaustrofobię i ofidiofobię.

"Euforia" - Sam Levinson o uśmierceniu Nate'a Jacobsa

Nate Jacobs to "dumny" reprezentant grona najbardziej znienawidzonych postaci ze współczesnych seriali. Jako widzowie kolektywnie nienawidziliśmy go od pierwszego odcinka "Euforii", a jak debiutował drugi sezon, wspólnie wiwatowaliśmy, gdy podczas imprezy sylwestrowej Fez (świętej pamięci Angus Cloud) zrobił mu z głowy durszlak. Ale każda nienawiść ma jednak swoje granice i są rzeczy, na jakie nie zasługują nawet największe potwory. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę twórca serialu, Sam Levinson, obmyślając plan ukatrupienia Nate'a w trzecim sezonie.

[Zadałem sobie pytanie - przyp. red.] jak mogę dać fanom to, czego chcą, ale uczynić to tak przerażającym i niekomfortowym, że gdy wreszcie do tego dojdzie, zaczną powątpiewać w to, czy rzeczywiście tego chcieli. Coś w stylu: "Oh, chcieliście, żeby dostał za swoje? To proszę bardzo". To poczucie współudziału widowni zawsze stanowi ciekawy element - powiedział [za: Page Six].

Jacob Elordi, trumna i grzechotnik - jak nakręcili scenę śmierci?

Co ciekawe, śmierć Nate'a Jacobsa pierwotnie miała wyglądać nieco inaczej. Page Six donosi, że Levinson chciał pogrzebać go żywcem i dopiero później wpadł na pomysł z wężem. "Gorsze od bycia zakopanym w trumnie jest tylko bycie zakopanym w trumnie w towarzystwie grzechotnika" - skomentował showrunner w zakulisowym materiale. Rzeczonego grzechotnika zagrała osobniczka o pseudonimie artystycznym "Little Bitch", a jej występ nadzorował profesjonalny zaklinacz węży. Oczywiście, żeby była jasność - jadowita aktorka grała wyłącznie w scenach, gdy pełza sobie wesoło po ziemi, Jacobowi Elordiemu w trumnie towarzyszył już jej sztuczny sobowtór. "Z oczywistych względów nie mogliśmy użyć tam prawdziwego węża" - skwitował Levinson.

Autor: Eddy Chen/HBO/ Materiały prasowe

Jacob Elordi żegna się z "Euforią"

Trzeba przyznać, że atak węża sześć stóp pod ziemią to przerażająca śmierć, Jacob Elordi uważa jednak, że zakończenie wątku jego bohatera było "cool".

To cool sposób, by umrzeć. Nate popełnił tak wiele błędów i podjął tak wiele mrocznych decyzji. Fajnie widzieć, jak to wszystko się skończyło - powiedział aktor.

Elordi był jedną z głównych gwiazd "Euforii" od pierwszego odcinka. Z nostalgią wspomina pożegnanie z produkcją, która przyniosła mu sławę. "To słodko-gorzkie. Ten serial był olbrzymią częścią nie tylko mojej kariery, ale i życia. Było wspaniale i jestem dumny, że byłem tego częścią" - podsumował.