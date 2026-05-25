Oliwka z Hotelu Paradise ujawnia prawdę o relacji z Denisem. Zdradziła też, co łączy ją z Tobiaszem

Oliwka z Hotelu Paradise szczerze o relacji z Denisem

Widzowie telewizyjnego hitu doskonale pamiętają burzliwą znajomość tej dwójki. Bohaterowie show czasem wdawali się w konflikty, jednak mimo wyraźnych różnic charakterów potrafili znaleźć wspólny język i chętnie spędzali razem czas w rajskiej willi. Fani formatu z niecierpliwością czekali na rozwój wydarzeń, przypuszczając, że po powrocie do Polski narodzi się z tego prawdziwy i silny związek.

Celebrytka postanowiła ostatecznie rozwiać wątpliwości fanów w najnowszym wywiadzie. Przedstawiła kulisy tego, co dokładnie działo się między nimi, gdy na dobre opuścili telewizyjny kurort.

„My w hotelu byliśmy zgrani. Wiadomo, że ja mam te swoje odklejki i wybuchy. Czasami zdarzały się sytuacje, że byłam po prostu zirytowana czy zdenerwowana, ale to jestem po prostu ja. Aczkolwiek poza tym, nasza relacja była fajna, naprawdę fajna i się w niej bardzo dobrze czułam. Ale niestety jakoś tak wyszło, że w momencie, kiedy program się zakończył, kamery się wyłączyły, to każdy z nas poszedł w swoją stronę” – wyznała Oliwka w rozmowie z reporterką Igą Kugiel z serwisu tvn.pl.

Denis i Oliwka zerwali kontakt po programie

Uczestniczka wyznała, że wielotygodniowy udział w reality show był wyczerpujący pod kątem psychologicznym. Jak stwierdziła, bohaterowie czuli się nadmiernie przytłoczeni ciągłym towarzystwem innych osób, dlatego po powrocie do normalnej rzeczywistości potrzebowali samotności oraz wyciszenia.

Milczenie nie trwało jednak w nieskończoność i nie przekreśliło ich znajomości na zawsze. Po kilkutygodniowej przerwie w komunikacji Oliwka i Denis postanowili po raz kolejny odnowić relację i dać sobie szansę na koleżeństwo. Mężczyzna odwiedził telewizyjną partnerkę w trakcie weekendu majowego, a wolne chwile spędzili podróżując po górach.

„Ja z perspektywy czasu uważam, że to było trochę spowodowane tym, że my w tamtym momencie w Hotelu już byliśmy bardzo przebodźcowani towarzystwem osób, ogólnie ludzi. W momencie, kiedy doznaliśmy tej wolności, czyli wyszliśmy z Hotelu, to każdy z nas chciał pobyć trochę samemu ze sobą i tym samym przestaliśmy się do siebie odzywać i ten kontakt nam ucichł” – dodała.

„My nie odzywaliśmy się do siebie przez prawie miesiąc czasu. [...] Natomiast ostatnio odnowiliśmy trochę ten kontakt z Denisem. Przyjechał do mnie na majówkę, byliśmy w górach, spędziliśmy super czas, także ten kontakt troszeczkę się teraz uaktywnił” – zdradziła uczestniczka.

Relacja Oliwki i Tobiasza. Uczestniczka komentuje

Ostatnio uwaga internautów skupiła się również na zażyłości dziewczyny z zupełnie innym uczestnikiem show, czyli z Tobiaszem. Podejrzenia wiernych widzów podsycały regularnie publikowane w internecie materiały wideo oraz uśmiechnięte fotografie z licznych wspólnych wyjść. Oliwka zabrała głos w tej palącej sprawie i jednoznacznie określiła, na czym opiera się ich zażyłość, by uciąć wszelkie niedomówienia.

„Dla mnie to jest też abstrakcja trochę, bo faktycznie my z Tobiaszem spędzamy bardzo dużo czasu ze sobą, ale też jest z nami Werka bardzo często, czego ludzie już nie widzą. Natomiast jesteśmy z Tobiaszem bardzo blisko, to mogę przyznać. Przyjaźnimy się i ta przyjaźń jest bardzo, bardzo cenna dla mnie i wartościowa” – wyjawiła.