Oburzył widzów, teraz obejrzycie go online. "Potrzebna oczu kąpiel"

"Panna młoda!" - o czym opowiada film?

"Panna młoda!" to film luźno oparty na kultowej powieści Mary Shelley, który może konkurować z "Wichrowymi wzgórzami" w wyścigu o tytuł na najgorszą adaptację roku. Samotny potwór Frankensteina (Christian Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. To właśnie tam spotyka się z dokonującą przełomowych odkryć badaczką, doktor Euphronious (Annette Bening) i prosi ją o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się "Panna młoda!" (Jessie Buckley). Jakie będą skutki tego eksperymentu? Jedno jest pewne - żadne z nich nie było w stanie ich przewidzieć. Morderstwa, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków to tylko początek. W obsadzie znaleźli się również Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal oraz Penélope Cruz.

"Panna młoda!" jednym z największych zawodów roku. Krytycy nie mieli litości

W serwisie Rotten Tomatoes "Panna młoda!" może "pochwalić się" wynikiem zaledwie 57% pozytywnych not od krytyków (czyli dokładnie tyle samo, co "Wichrowe wzgórza"). W polskim Filmwebie widnieje zaś ocena 4.7/10 (widzowie nie byli wiele łaskawsi - 5.4/10), a rodzimi recenzenci piszą:

Konieczna oczu kąpiel - Ewelina Leszczyńska, Filmweb.

Zapewne miał to być film szalony, punkowy i feministyczny, a wyszedł nieskładny i wysilony - Bartosz Żurawiecki, KINO.

Ma kilka dobrych pomysłów, które mógłby rozwijać, ale zamiast tego obiera tę najmniej ciekawą ścieżkę, łopatologicznie wciskając banalne morały w usta bohaterek, cofając hollywoodzki dyskurs wokół feminizmu o całe lata i spłycając wizerunek Mary Shelley jako autorki - Stanisław Sobczyk, Immersja.

Miała być feministyczna i punkowa opowieść o kobiecym monstrum, wyszła monstrualna porażka. Dzięki Buckley to laboratorium jakoś funkcjonuje, ale film Gyllenhaal gubi się w mnogości wątków i koniec końców nie zyskuje własnej tożsamości - Anna Czerwińska, Filmawka.

"Panna młoda!" już w streamingu. Gdzie obejrzeć film online?

Maggie Gyllenhaal wyreżyserowała film na podstawie własnego scenariusza. Jest także producentką wspólnie z nominowaną do Oscara Emmą Tillinger Koskoff, Talią Kleinhendler i Osnatem Handelsmanem Kerenem. "Panna młoda!" dostępna jest w serwisie HBO Max, a w niedzielę 31 maja o godzinie 20:00 odbędzie się emisja w HBO.

