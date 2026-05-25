Koniec wielkiej przyjaźni w "Love is Blind: Polska". Daria i Julita ujawniły prawdę o swoich relacjach

Daria i Julita wspierały się w "Love is Blind: Polska"

Już na początku emisji „Love Is Blind: Polska” dało się zauważyć, że Julita i Daria znalazły wspólny język. Kobiety stanowiły dla siebie duże oparcie podczas wymagającego eksperymentu, dzieląc się przemyśleniami z randek. Obie stanęły przed zbliżonymi wyborami sercowymi. Każda z nich przez długi czas zastanawiała się, kogo wybrać – Jacka czy Filipa. Taki obrót spraw przyciągnął uwagę odbiorców formatu. Ostatecznie obie uczestniczki podjęły decyzje: Daria zaręczyła się z Filipem, natomiast Julita wybrała Jacka.

11

Dwie pary, dwa różne finały w show

Historie obu związków miały jednak zupełnie inny finał. W dziesiątym epizodzie show okazało się, że Julita i Jacek zrezygnowali z zawarcia związku małżeńskiego, kończąc relację tuż przed ceremonią. Z kolei Daria i Filip postanowili kontynuować swoją znajomość, składając przysięgę ślubną. Odcinek specjalny potwierdził, że małżonkowie wciąż są razem, co tym bardziej zaintrygowało widzów w kontekście dawnej przyjaźni obu kobiet.

Daria i Julita nie utrzymują kontaktów

Podczas nagrania odcinka typu reunion gospodarze zapytali wprost o relację między Darią a Julitą. Oglądający program dostrzegli brak dawnej zażyłości. Bohaterki show otwarcie przyznały, że ich obecny kontakt jest sporadyczny i trudno nazwać to przyjaźnią. Zaznaczyły przy tym, że nie doszło między nimi do żadnej kłótni. Po prostu obowiązki i życie zweryfikowało ich znajomość.

W trakcie kręcenia sezonu kobiety wydawały się ze sobą mocno zżyte. Wspólnie spędzany czas i podobne przeżycia dawały nadzieję na długotrwałą przyjaźń poza programem. Eksperyment telewizyjny udowodnił jednak, że prawdziwe życie bywa trudnym sprawdzianem dla telewizyjnych relacji, zwłaszcza gdy losy uczestniczek potoczyły się w skrajnie różnych kierunkach.