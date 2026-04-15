"Twoja wina: Londyn" wreszcie ma datę premiery! Znów będą zmiany względem książki

Hiszpańska "Trylogia winnych" (która wkrótce przestanie być trylogią) wstępnie dobiegła końca, tymczasem brytyjska dopiero się rozkręca. Bijąca rekordy popularności seria romansów Prime Video, oparta na książkach Mercedes Ron, wraca do nas z drugą odsłoną remake'u, w której w rolach głównych powrócą Asha Banks ("Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki") oraz Matthew Broome ("Łowczynie") jako Noah i Nick.

"Nasza wina" - kolejne części powstaną? Zapytaliśmy Mercedes Ron, autorkę książek | Wywiady ESKA

"Twoja wina: Londyn" - będą zmiany względem książki

Przy okazji premiery hiszpańskiej "Naszej winy" miałam okazję zamienić kilka słów z Mercedes Ron. Zapytałam ją o to, co sądzi o licznych zmianach w fabule brytyjskiej "Mojej winy".

Nie mam nic przeciwko, bo mamy przecież wersję hiszpańską, która jest bardzo, bardzo bliska książkom i myślę, że byłoby trochę nudno, gdybyśmy znów oglądali ten sam film, tylko w wersji angielskiej. Uważam zatem, że zmiany wyszły na dobre - stwierdziła.

Nie omieszkałam oczywiście zapytać, czy w kolejnych częściach, "Twoja wina: Londyn" i "Nasza wina: Londyn", również możemy spodziewać się zmian.

Tak, będą pewne zmiany, ale myślę, że tak jak w przypadku pierwszego filmu, ludzie je pokochają. Zresztą, jak już wcześniej mówiłam, mamy hiszpańską wersję, która jest bardzo wierną adaptacją, więc dobrze jest mieć dwie opcje - przyznała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Po "Trylogii winnych" czas na "Drawn Together". Prime pokazał nowe romansidło na podstawie książki Mercedes Ron

"Twoja wina: Londyn" zmierza do Prime Video. Kiedy premiera?

Za reżyserię "Twojej winy: Londyn" odpowiadają Dani Girdwood i Charlotte Fassler, a scenariusz opracowały Melissa Osborne oraz Bella Heeso. Dokłada data premiery wciąż trzymana jest w tajemnicy, wiemy jednak, że film trafi do oferty Prime Video już w czerwcu tego roku.

"Twoja wina: Londyn" ma już zwiastun i opis fabuły. Znamy też nowych członków obsady

Po wybuchowych wydarzeniach z filmu "Moja wina: Londyn", Noah i Nick wracają - silniejsi, bliżsi sobie i bardziej zakochani niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak, gdy życie zaczyna ciągnąć ich w różnych kierunkach, ich związek staje przed największym jak dotąd wyzwaniem. Noah wyjeżdża do Oksfordu, aby kontynuować naukę, a Nick coraz bardziej pochłonięty jest rosnącymi obowiązkami zawodowymi. Gdy w ich życiu pojawiają się nowe osoby, budząc nieoczekiwane emocje i narastającą zazdrość, na jaw wychodzą pierwsze pęknięcia. Zaufanie zostaje wystawione na próbę, namiętności wybuchają, a więź, którą uważali za niezniszczalną, zaczyna się rozluźniać. Stojąc na rozdrożu, Noah i Nick muszą zdecydować: walczyć o miłość, która ich połączyła… czy zaryzykować jej utratę na zawsze.

W obsadzie najnowszej części zobaczymy także Louisę Binder jako Sophię - piękną i ambitną młodą kobietę, która zaczyna pracę w Leister Enterprises i kieruje swoją uwagę na Nicka; Joela Nankervisa jako Michaela - pewnego siebie i cierpliwego studenta z Oksfordu, który szybko zaprzyjaźnia się z Noah, skrywając przy tym głębsze uczucia; Scarlett Rayner jako Briar - pozornie życzliwą, lecz manipulującą mistrzynię strategii, która zaprzyjaźnia się z Noah na Oksfordzie, mając ukryte motywy; oraz Orlando Normana jako Cruza - prawą rękę Ronniego w świecie nielegalnych wyścigów.