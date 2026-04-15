Po "Trylogii winnych" czas na "Drawn Together". Prime pokazał nowe romansidło na podstawie książki Mercedes Ron

Po spektakularnym sukcesie "Trylogii winnych" Prime Video kontynuuje współpracę z Mercedes Ron, adaptując kolejne książki jej autorstwa. Jeszcze w tym roku ujrzymy pierwszą z dwóch części serii "Enfrentados" ("Drawn Together" i "Drawn Apart"), w której główne role grają Ester Expósito ("Szkoła dla elity") oraz Hugo Diego García ("Substancja"). Mamy pierwsze zdjęcia i szczegóły fabularne.

"Drawn Together" - o czym opowie nowy romans Prime Video?

Marfil Cortés (Ester Expósito), córka hiszpańskiego magnata biznesowego, wiedzie idealne życie w Nowym Jorku – do czasu, gdy zostaje nagle porwana, a następnie w tajemniczy sposób uwolniona. W wyniku tego wydarzenia jej ojciec przydziela jej enigmatycznego ochroniarza - Sebastiána Moore'a (Hugo Diego García). Pomimo jej silnej niezależności i jego zawodowego dystansu, zaczynają się do siebie zbliżać. Tajemnicza i powściągliwa natura Sebastiána oraz nieokiełznany charakter i szlachetne serce Marfil stopniowo przełamują ich starannie strzeżone mury. Po powrocie do Hiszpanii i w obliczu pojawiających się niebezpiecznych zagrożeń muszą odnaleźć się w świecie, w którym nic - i nikt - nie jest tym, czym się wydaje.

"Drawn Together" - kiedy premiera?

W obsadzie znaleźli się także Eric Massip ("Przez moje okno") jako Iván, Pablo Molinero ("Sprawa prywatna") jako Alejandro, Zoe Bonafonte ("The 47") jako Gabriela, Lluís Homar ("Przerwane objęcia") jako Logan oraz Joaquín Ferreira ("Klub Cuervos") jako Ray. Dokładna data premiery "Drawn Together" nie jest obecnie znana. Wiemy jedynie, że film trafi do oferty Prime Video jeszcze w 2026 roku. Jednocześnie przypominamy, że tego lata doczekamy się drugiej części brytyjskiej wersji "Trylogii winnych" - "Twoja wina: Londyn" zadebiutuje w czerwcu.

