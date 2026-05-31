Iga Świątek w 1/8 finału French Open. Czy urodzinowe spotkanie przyniesie zwycięstwo?

Historia rywalizacji Świątek – Kostiuk

Iga Świątek oraz Marta Kostiuk zmierzą się na paryskich kortach po raz czwarty w swojej karierze. Dotychczasowy bilans ich bezpośrednich pojedynków jest jednoznacznie korzystny dla polskiej tenisistki, która wygrała wszystkie poprzednie spotkania z Ukrainką. Marta Kostiuk jest trenowana przez Sandrę Zaniewską, polską szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem w świecie tenisa. Ten mecz to nie tylko walka o awans, ale także test formy obu zawodniczek przed decydującymi fazami turnieju.

Dla Kostiuk awans do 1/8 finału French Open stanowi wyrównanie jej najlepszego osiągnięcia na tym wielkoszlemowym turnieju. Poprzednio Ukrainka dotarła do tej fazy rozgrywek pięć lat temu, gdzie ostatecznie została wyeliminowana z rywalizacji. Co ciekawe, to właśnie Iga Świątek była wtedy jej pogromczynią, co dodaje dodatkowego smaczku nadchodzącemu starciu. Polka, z kolei, ma na koncie cztery triumfy na kortach Rolanda Garrosa, co świadczy o jej dominacji w tym turnieju.

Forma przed French Open – kto ma przewagę?

Iga Świątek zapisała się w historii French Open, wygrywając ten prestiżowy turniej aż czterokrotnie. Jej triumfy miały miejsce w 2020 roku, a następnie w latach 2022, 2023 i 2024, co czyni ją jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek na paryskich kortach ziemnych w ostatniej dekadzie. Ta imponująca seria zwycięstw buduje jej status faworytki w każdym kolejnym meczu na mączce. Należy jednak pamiętać, że każdy turniej to nowa historia i nowe wyzwania.

Marta Kostiuk przyjeżdża do Paryża z imponującą serią 15 zwycięskich meczów z rzędu, co świadczy o jej znakomitej formie. Ukraińska tenisistka triumfowała w dwóch poprzedzających French Open turniejach na kortach ziemnych – najpierw w Rouen, a następnie w Madrycie. Te sukcesy pokazują, że jest ona w szczytowej dyspozycji i stanowi poważne zagrożenie dla każdej rywalki, włącznie z liderką światowego rankingu. Jej gra na mączce jest obecnie bardzo skuteczna.

