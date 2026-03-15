"Trylogia Winnych" przestaje być trylogią. Będzie 4. część - znamy tytuł i datę premiery

"Trylogia Winnych" Mercedes Ron to jedna z najpopularniejszych serii powieści young adult, która za sprawą Prime Video zawędrowała na ekran - w główne role wcielili się Nicole Wallace (Noah Morgan) i Gabriel Guevara (Nick Leister). I gdy już myśleliśmy, że pożegnaliśmy Culpables na dobre, gruchnęła wiadomość, że "Nasza wina" wcale nie była końcem - nadchodzi bowiem "Ich wina" (ang. "Their Fault").

"Nasza wina" - kolejne części powstaną? Zapytaliśmy Mercedes Ron, autorkę książek | Wywiady ESKA

"Ich wina" - Nick i Noah wracają w 4. części "Winnych"

Gdy w czerwcu ubiegłego roku rozmawiałam z Mercedes Ron, zapewniała mnie, że historia Nicka i Noah została już zakończona i czwartej części nie będzie - dodała jednak "nigdy nie mów nigdy", co wzięłam wówczas za kurtuazję.

Myślę, że skończyłam już z serią "Winnych". Miałam sporo czasu i trzy dość grube książki na zgłębienie tej historii. Na obecną chwilę nie zakładam powrotu do tej serii, ale pamiętaj - "nigdy nie mów nigdy" - powiedziała autorka "Mojej winy", "Twojej winy" i "Naszej winy".

Teraz wiem jednak, że zwyczajnie mydliła dziennikarzom oczy (za co przeprosiła za pośrednictwem Instagrama), czekając na odpowiedni moment, by ogłosić "Ich winę". Wiadomość gruchnęła niedawno i wiemy już, że kolejna odsłona przygód Nicka i Noah ukaże się 5 maja. Jest jednak pewien haczyk - będzie to wyłącznie hiszpański oryginał. Na angielski przekład, zapowiedziany przez wydawnictwo Bloom Books, poczekamy aż do 2027 roku. O polskim tłumaczenia na obecną chwilę nic nie wiemy.

"Ich wina" - czwarty film powstanie?

Wiemy już, że postanie czwarta część "Winnych", pozostaje jednak pytanie, co z filmem? Prime Video milczy na ten temat, a Nicole i Gabriel pozostają skłóceni. Niemniej należy pamiętać, że Mercedes Ron podpisała wieloletnią umowę z rzeczonym streamerem, który za cel obrał sobie zaadaptowanie wszystkich jej książek, do tego "Trylogia Winnych" przyciągnęła tylu widzów i stała się takim fenomenem, iż nie wierzę, by odpuścili taką żyłę złota. Film raczej na pewno powstanie, ale podkreślam, że nie jest to oficjalnego.

Nie wiemy też, kiedy rozgrywać się będzie akcja "Ich winy", może się bowiem okazać, że konflikt Nicole i Gabriela w niczym producentom nie przeszkodzi, gdyż Nicka i Noah zagrają inni, starsi aktorzy. Zatem, krótko rzecz ujmując: nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnego stanowiska włodarzy Prime'a. I zapisać się na szybki kurs j. hiszpańskiego, by już w maju przeczytać książkę.

