Tragiczny wypadek Majki w "M jak miłość". Mateusz dokona niemożliwego

M jak miłość, odc. 1928: Studenci WAT-u na tropie zaginionego dziecka

Najnowszy, 1928. odcinek "M jak miłość" ukaże zaangażowanie studentów Wojskowej Akademii Technicznej w akcję poszukiwawczą zaginionego chłopca. Władze uczelni będą liczyć na kolejny wielki sukces swoich podopiecznych. Wcześniej Mateusz popisał się ogromną odwagą, ratując z rzeki tonącego Igora, brata Bogny (Sherazade Wolff). Zachęceni tym triumfem kadeci rozpoczną przeczesywanie pobliskiego lasu, gdzie najprawdopodobniej zgubi się zdesperowane dziecko.

Sytuacja szybko wymknie się jednak spod kontroli, a optymistyczne plany zakończą się wielkim dramatem. Majka, chcąc za wszelką cenę udowodnić swoją przydatność w trudnym terenie, podejmie ryzyko o katastrofalnych konsekwencjach. Dziewczyna dozna poważnych obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a jej stan będzie wymagał natychmiastowej interwencji.

16

Mateusz z "M jak miłość" uratuje życie poszkodowanej Majce

W obliczu leśnej tragedii ranna studentka nie zostanie pozostawiona sama sobie. Mateusz natychmiast ruszy jej z pomocą, odsuwając w niepamięć wcześniejsze nieporozumienia i zacięty konflikt z Tomkiem. Podobnie jak w przypadku ocalenia Igora (Maksymilian Obst), Mostowiak zadziała w pełni instynktownie. Poważne zagrożenie życia ukochanej zmobilizuje go do błyskawicznej i zdecydowanej reakcji.

Odważny bohater ponownie udowodni swoją nieprzeciętną wartość, dając władzom akademii kolejne powody do wielkiej dumy. Chłopak nie zawaha się nawet przez ułamek sekundy, rzucając się na ratunek koleżance z uczelni. Dzięki jego przytomności umysłu i bohaterskiej postawie w kryzysowej sytuacji, życie studentki zostanie uratowane przed najgorszym.

Czy Majka i Mateusz z "M jak miłość" będą razem po dramatycznym wypadku?

Dramatyczne wydarzenia z 1928. odcinka mogą stanowić kluczowy punkt zwrotny w relacji tej pary. Pojawia się ogromne pytanie, czy Majka ostatecznie porzuci Tomka Kubickiego na rzecz odważnego Mostowiaka, który po raz kolejny udowodni swoje oddanie w tak krytycznej sytuacji. Przebyte wspólnie chwile prawdziwej grozy z pewnością pozostawią wyraźny ślad w jej pamięci.

Trójkąt miłosny skomplikuje jeszcze obecność Bogny, która od niedawna pała silnym uczuciem do młodego bohatera. Ambitna kandydatka na żołnierza z pewnością nie złoży broni z powodu incydentu w lesie, dlatego zapowiada się wyjątkowo zacięta walka. Sherazade Wolff wprost odniosła się do motywacji swojej bohaterki w "Kulisach M jak miłość".

- Bogna czuję, że Mateuszowi się podoba inna dziewczyna. Trudno jest się z tym pogodzić. Ale ja się nigdy nie poddaję. Pod żadnym względem - zapowiedziała Sherazade Wolff w "Kulisach M jak miłość".

Z kolei Rafał Kowalski zwrócił uwagę na wewnętrzne rozdarcie samego Mateusza, analizując te napięte relacje na łamach "Kulis M jak miłość".

- Walka między Majką a Bogną jest czymś, czego Mateusz jednocześnie chce. A z drugiej strony bardzo się obawia. Bo nie wiem, czy będzie potrafił zdecydować, jeżeli dojdzie do konfrontacji - przyznał Rafał Kowalski w "Kulisach M jak miłość".