Aryna Sabalenka wycofuje się z turnieju. Iga Świątek traci największą rywalkę w walce o porsche

Aryna Sabalenka rezygnuje z WTA w Stuttgarcie

Aryna Sabalenka nie pojawi się na kortach podczas nadchodzących zawodów WTA w Stuttgarcie.

Najlepsza obecnie tenisistka świata walczy z urazem, co wyklucza ją z gry o nagrodę główną.

Nieobecność liderki rankingu to dobra wiadomość dla Igi Świątek, która zagra pod okiem nowego szkoleniowca.

Zmagania w ramach turnieju WTA 500 w Stuttgarcie rozpoczną się 13 kwietnia. Będzie to pierwszy występ Igi Świątek u boku Francisco Roiga. Na niemieckich kortach ziemnych nie zobaczymy jednak Aryny Sabalenki, która oficjalnie poinformowała o wycofaniu się z rywalizacji. Białoruska zawodniczka, która w marcu wygrała zawody w Indian Wells i Miami (zdobywając słoneczny dublet), jako przyczynę swojej absencji wskazała problemy zdrowotne.

"Cześć Stuttgart. Z wielkim smutkiem muszę poinformować, że nie będę mogła zagrać w tym roku w Porsche Tennis Grand Prix. Zawsze uwielbiałam wracać do Stuttgartu. Atmosfera, kibice i wsparcie, jakie tam czuję, są dla mnie naprawdę wyjątkowe. I oczywiście bardzo liczyłam na to, że będę miała kolejną szansę powalczyć o tego Porsche. Niestety, po turnieju w Miami doznałam kontuzji i mimo że próbowałam wszystkiego, żeby wyzdrowieć na czas, nie jestem gotowa do gry. Bardzo przepraszam, że ominie mnie ten niesamowity turniej. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia w Stuttgarcie i mam nadzieję, że niedługo znowu Was wszystkich zobaczę" - napisała Aryna Sabalenka w mediach społecznościowych.

Iga Świątek wraca na kort. Zagra o luksusowe porsche

Aryna Sabalenka w swojej karierze nigdy nie triumfowała w stuttgarckim turnieju, chociaż czterokrotnie docierała do finału. Decydujące starcia przegrywała z Ashleigh Barty (2021), dwukrotnie z Igą Świątek (2022 i 2023) oraz z Jeleną Ostapenko (2025).

Iga Świątek powraca do rywalizacji właśnie w Niemczech. Zawody rozgrywane są w hali na specyficznej nawierzchni ziemnej. Reprezentantka Polski triumfowała tam w edycjach 2022 i 2023, zdobywając nagrody pieniężne i sportowe modele porsche.

- Zawsze najbardziej lubiłam tę nawierzchnię i uwielbiam, kiedy zaczyna się sezon na mączce. Wychowałam się na niej. Jak byłam młoda, na mączce grałam zimą i latem, więc to zawsze było dla mnie całkiem naturalne - mówiła Iga Świątek, która występ w Stuttgarcie zacznie w 2. rundzie.

Turniej WTA Stuttgart. Kiedy gra Iga Świątek?

Po słabym wejściu w nowy sezon Iga Świątek rozstała się z Wimem Fissette'em, a jego miejsce zajął Francisco Roig, który w przeszłości trenował Rafaela Nadala. Hiszpański ekspert od techniki ma pomóc Polce zredukować liczbę błędów i przywrócić wiarę we własne umiejętności. Treningi pod okiem nowego szkoleniowca oraz legendarnego hiszpańskiego tenisisty odbywały się na Majorce jeszcze przed świętami.

Zmagania w Stuttgarcie tradycyjnie przyciągają czołowe nazwiska. Na liście startowej widnieją między innymi Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elina Switolina oraz obrończyni tytułu, Jelena Ostapenko. To właśnie Łotyszka w zeszłym roku wyeliminowała Polkę na etapie ćwierćfinału. Triumfatorka zawodów tradycyjnie wyjedzie z kortu ekskluzywnym pojazdem. Tym razem będzie to wyceniane na około 850 tysięcy złotych Porsche 911 Carrera S Cabriolet.

Zawody w Stuttgarcie rozpoczną się 13 kwietnia, jednak reprezentantka Polski przystąpi do gry od drugiej rundy. Swój pierwszy mecz Iga Świątek rozegra w środę 15 kwietnia lub w czwartek 16 kwietnia. Relację telewizyjną z wydarzenia będzie można śledzić na kanale Canal+ Sport 2.