Dziedzictwo, odcinek 884: Zbliżenie Poyraza i chorej Nany! Usłyszy zaskakujące wyznanie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 884 - czwartek, 9.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 884 odcinku serialu "Dziedzictwo" nastąpi prawdziwy przełom w relacji Nany i Poyraza! A wszystko dzięki intrydze Cansel, która jednak finalnie przyniesie zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego. Co prawda, Maryam zachoruje, dokładnie tak jak będzie chciała bratowa mężczyzny, bo specjalnie podmieni jej wodę utlenioną do przemywania rany na tą z toalety, przez co kobieta w końcu dostanie gorączki. Ale Cansel nie przewidzi tego, co stanie się dalej!

Oczywiście, w 884 odcinku serialu "Dziedzictwo" przerażony Yusuf od razu zaalarmuje Poyraza o chorobie Nany, a ona nie przejdzie obok tego obojętnie. Mężczyzna zajmie się Maryam, mimo iż początkowo ona jak zawsze nie będzie tego chciała. Jednak z każdą chwilą będzie słabnąć, przez co finalnie nie będzie mieć wyboru, bo już nawet nie będzie mieć siły, aby dalej mu się opierać.

Szokujący krok chorej Nany w kierunku Poyraza w 884 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Tyle tylko, że w 884 odcinku serialu "Dziedzictwo" gorączka będzie tak samo uparta jak Nana, przez co w ogóle nie będzie chciała minąć. Ale mimo tego Poyraz się nie podda i przez całą noc będzie chłodził twarz Maryam zimnymi okładami, czego ona będzie doskonale świadoma, bo co jakiś czas będzie odzyskiwać przytomność.

I w związku z tym w 884 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdecyduje się na zaskakujący krok, czym kompletnie zszokuje Poyraza. Najpierw, gdy sama chwyci jego rękę, którą będzie przykłada do jej czoła, a następnie, gdy jeszcze pierwszy raz wypowie w jego kierunku dziękczynne słowa!

- Dziękuję. Jesteś dobrym człowiekiem - powie mu Nana.

Nana zajmie myśli Poyraza w 884 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 884 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz nie będzie mógł wyjść z szoku. Tym bardziej, że będzie to pierwszy miły gest ze strony Nany, jaki wykona ona w jego kierunku. Jednak akcja nie rozwinie się dalej, gdyż świadkiem tej sceny będzie także i jego matka, która po chwili wkroczy do pokoju i postanowi go zmienić.

W 884 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet przejmie opiekę nad chorą Naną, a Poyraz wróci do swojego pokoju. Jednak nie będzie w stanie położyć się spać, gdyż scena z Maryam skutecznie go rozbudzi i sprawi, że nie będzie mógł o niej zapomnieć, bo co chwilę będzie wracał do niej myślami. Szczególnie, że będzie trzymał w rękach jej czapkę.

- Chociaż raz mi zaufała - powie już do siebie.

