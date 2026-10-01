Pierwsza miłość. Zawał Ewy. Wyląduje w szpitalu i będzie walczyć o życie - ZDJĘCIA

Ewa przechodzi zawał w 4270. odcinku "Pierwszej miłości"

Życie Ewy zawiśnie na włosku, gdy nieoczekiwanie dozna silnego zawału serca. Karol natychmiast przewiezie ukochaną do szpitala, robiąc wszystko, aby ratować jej zdrowie. Sytuacja okaże się o tyle zaskakująca, że jeszcze chwilę wcześniej to Weksler narzekał na niepokojące dolegliwości i dziwne objawy wysyłane przez organizm. Los jednak drastycznie odwróci kartę i to kobieta będzie wymagała błyskawicznej interwencji medycznej. Lekarze na oddziale szybko przejmą opiekę nad pacjentką. Chociaż poszkodowana wkrótce odzyska przytomność, diagnoza nie pozostawi złudzeń, potwierdzając poważny zawał.

Karol wzywa Krystiana do szpitala. Co wydarzy się w 4270. odcinku "Pierwszej miłości"?

Zrozpaczony Weksler postanowi pilnie wezwać Krystiana do placówki medycznej, licząc na bliskość rodziny w tych dramatycznych chwilach. Sytuacja młodego mężczyzny okaże się jednak niezwykle skomplikowana. Krystian właśnie mierzy się z bolesnymi konsekwencjami burzliwego rozstania z Łucją, a jednocześnie toczy zaciętą walkę o utrzymanie trzeźwości i unikanie narkotyków. Nagła wiadomość o stanie zdrowia Ewy może stanowić dla niego potężny cios, który drastycznie zachwieje jego dotychczasową, i tak kruchą już równowagą.

Tragedia Ewy doprowadzi do kolejnego kryzysu?

Poważne kłopoty kardiologiczne Ewy oraz narastająca panika Karola mogą popchnąć Krystiana na sam skraj psychicznej wytrzymałości. Widzowie 4270. odcinka "Pierwszej miłości" z pewnością zaczną zastanawiać się, czy chłopak zdoła przetrwać ten gigantyczny stres bez powrotu do zgubnego nałogu narkotykowego. Ewentualny upadek Krystiana byłby prawdziwą katastrofą, ponieważ walcząca o własne życie Ewa zdecydowanie nie potrzebuje w tej chwili żadnych dodatkowych, obciążających problemów rodzinnych.

Kiedy oglądać 4270. odcinek serialu "Pierwsza miłość"?

Najnowszą odsłonę serialu widzowie zobaczą w środę, 21 października 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Warto przypomnieć, że stacja emituje produkcję w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Fani formatu mogą również śledzić losy swoich ulubionych bohaterów za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go, gdzie regularnie udostępniane są wszystkie epizody popularnej telenoweli.

Pierwsza miłość. Eliza dowie się o zbrodni Bolka! Ukrył zwłoki żony przed willą