Splątane losy, odcinek 59: Dom Munevver trafił do Suzan. Ayfer nie pogodzi się z jej decyzją [ZDJĘCIA]

Ayfer będzie rozżalona na Munevver w 59. odcinku „Splątanych losów”

W 49. odcinku Ayfer wyznała Pinar, że niepokoi ją powrót dzieci Munevver, ponieważ może to oznaczać koniec ich wieloletniej zależności od bogatej kobiety i konieczność opuszczenia domu. W 55. odcinku Munevver wezwała prawnika i postanowiła przepisać na nią dom, by zapewnić jej spokojną przyszłość, a w 59. odcinku „Splątanych losów” Ayfer dowie się, że Munevver postanowiła podarować swój dom Suzan. Wiadomość ta bardzo ją zaboli. Kobieta od dawna obawia się o przyszłość swojej rodziny i utratę dotychczasowego bezpieczeństwa. Tymczasem dla Suzan będzie to ważne zabezpieczenie na przyszłość.

Yasemin potajemnie odwiedzi matkę w 59. odcinku „Splątanych losów”

Yasemin od dłuższego czasu ukrywa przed otoczeniem prawdę o stanie Pakize, która przebywa w szpitalu pod innym nazwiskiem. W 56. odcinku dziewczyna rozmawiała z Şengul o zdjęciu wykonanym jej i Burakowi nad morzem. Obawiała się wówczas, że osoba, która je zrobiła, może odkryć miejsce pobytu Pakize. W 59. odcinku Yasemin nadal będzie musiała zachować ostrożność. Firdevs poradzi jej jednak, by porozmawiała z Munevver. Yasemin zdecyduje się na potajemną wizytę u matki. Dziewczyna będzie musiała zmierzyć się z trudną sytuacją rodzinną, a jej kolejne decyzje mogą mieć znaczenie dla relacji z bliskimi.

Halil wyzna żonie prawdę o szantażu Remziego w 59. odcinku „Splątanych losów”

Halil opowie Ayfer o szantażu Remziego, który od pewnego czasu domaga się od niego pieniędzy w zamian za milczenie. Już w 54. odcinku zażądał pięciu milionów, grożąc ujawnieniem informacji na temat Tahsina, którego poszukiwał. W kolejnych odcinkach sytuacja Halila jeszcze bardziej się skomplikowała. Mężczyzna wyznał żonie skrywaną tajemnicę, a Remzi ponownie zażądał od niego pieniędzy za ochronę. Teraz Ayfer pozna kolejne szczegóły sprawy, która może zagrozić jej rodzinie. Jednocześnie Tahsin będzie naciskał na Remziego, by jak najszybciej odnalazł Pakize. Już w 50. odcinku oczekiwał konkretnych rezultatów poszukiwań i pomocy w odzyskaniu wolności. Teraz ponownie ponagli wspólnika, nie zamierzając dłużej czekać. Remzi znajdzie się więc pod presją zarówno Halila, jak i Tahsina, a jego działania będą miały wpływ na sytuację obu mężczyzn.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 59. odcinka

Odcinek 59. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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