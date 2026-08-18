To już 15 lat od premiery "Przepisu na życie". Zobacz, jak bardzo zmienili się aktorzy

To już 15 lat od premiery. Polacy pokochali ten serial za ciepło i... apetyczne dania

W 2026 roku mija dokładnie 15 lat, odkąd na antenie stacji TVN zadebiutował serial, który na lata podbił serca widzów. Mowa o "Przepisie na życie", którego pierwszy odcinek wyemitowano 6 marca 2011 roku. Przez pięć sezonów produkcja gromadziła przed telewizorami miliony Polaków, którzy z zapartym tchem śledzili losy Anki Zawadzkiej. Fabuła, choć pozornie prosta, poruszała uniwersalne tematy, z którymi wielu mogło się utożsamić.

Główna bohaterka, grana przez Magdalenę Kumorek, w dniu szesnastej rocznicy ślubu dowiaduje się, że mąż od niej odchodzi. W tym samym czasie traci pracę w korporacji. Ten moment staje się dla niej początkiem życiowej rewolucji. Dzięki wsparciu matki, córki i przyjaciółki, Anka odnajduje w sobie siłę, by zacząć wszystko od nowa. Jej największą pasją okazuje się gotowanie, które z czasem staje się nie tylko sposobem na życie, ale i na znalezienie nowej miłości. Serial liczył łącznie 65 odcinków, a jego emisję zakończono w listopadzie 2013 roku.

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Gwiazdorska obsada, która skradła serca widzów. Pamiętacie te role?

Siłą "Przepisu na życie" była bez wątpienia znakomita obsada, która tchnęła życie w napisane przez Agnieszkę Pilaszewską postacie. Każda z ról była wyrazista i zapadała w pamięć, a chemia między aktorami była widoczna na ekranie. W głównych bohaterów wcielili się:

Magdalena Kumorek jako Anka Adamowicz – kobieta po przejściach, która dzięki kulinarnej pasji odnajduje szczęście i miłość.

jako Anka Adamowicz – kobieta po przejściach, która dzięki kulinarnej pasji odnajduje szczęście i miłość. Borys Szyc jako Jerzy Knappe – charyzmatyczny szef kuchni, który dostrzega talent Anki i zakochuje się w niej bez pamięci.

jako Jerzy Knappe – charyzmatyczny szef kuchni, który dostrzega talent Anki i zakochuje się w niej bez pamięci. Piotr Adamczyk jako Andrzej Zawadzki – niewierny mąż Anki, ceniony kardiolog, którego życie osobiste jest pełne zawirowań.

jako Andrzej Zawadzki – niewierny mąż Anki, ceniony kardiolog, którego życie osobiste jest pełne zawirowań. Edyta Olszówka jako Pola Madejska – ekscentryczna i pełna energii przyjaciółka Anki, która zawsze służyła jej wsparciem.

jako Pola Madejska – ekscentryczna i pełna energii przyjaciółka Anki, która zawsze służyła jej wsparciem. Maja Ostaszewska jako Beata Darmięta – nowa partnerka Andrzeja, z zawodu ginekolog, która z czasem sama doświadcza problemów w związku.

jako Beata Darmięta – nowa partnerka Andrzeja, z zawodu ginekolog, która z czasem sama doświadcza problemów w związku. Dorota Kolak jako Irena Adamowicz – stanowcza, ale kochająca matka Anki, będąca dla niej opoką w najtrudniejszych chwilach.

jako Irena Adamowicz – stanowcza, ale kochająca matka Anki, będąca dla niej opoką w najtrudniejszych chwilach. Aleksandra Radwańska jako Mania Zawadzka – nastoletnia córka Anki i Andrzeja, która dorastała na oczach widzów, przeżywając pierwsze miłości i bunty.

Jak dziś wyglądają gwiazdy "Przepisu na życie"? Czas był dla nich łaskawy, ale zmiany widać gołym okiem

Od zakończenia zdjęć do serialu minęła już ponad dekada. Dla aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje, był to ważny etap w ich karierach. Przez te wszystkie lata przeszli oni nie tylko zawodowe, ale i prywatne metamorfozy. Zmieniły się fryzury, styl, a upływ czasu naturalnie odcisnął swoje piętno na ich wizerunku. Choć wielu z nich regularnie pojawia się na ekranach kin i telewizorów, zestawienie ich wyglądu sprzed lat z obecnym może być sporym zaskoczeniem.

Niektórzy niemal się nie zmienili, inni zaś wyglądają zupełnie inaczej niż w czasach, gdy wcielali się w swoje kultowe role. Jak prezentują się dzisiaj? Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii. Zebraliśmy w niej aktualne i archiwalne zdjęcia całej obsady "Przepisu na życie", by pokazać, jak zmienili się na przestrzeni tych kilkunastu lat.