Dramatyczne chwile w "Na Wspólnej". Przedawkowanie i zawał Julki, Antek bezradny

Julka sięgnie po mefedron w 4297. odcinku „Na Wspólnej”

Ciało uzależnionej dziewczyny po prostu w pewnym momencie się podda. Julka od dwóch dób będzie nieustannie pod wpływem narkotyków, a substancje te już szybciej zaczną zbierać swoje żniwo w postaci problemów ze wzrokiem oraz stanów lękowych. W pewnej chwili wpadnie w psychozę i spróbuje skoczyć z balkonu, ale na szczęście Antek zdąży ją powstrzymać. Niestety, na tym problemy się nie skończą.

W 4297 odcinku „Na Wspólnej” chłopak po raz kolejny nie potrafi odmówić i przekaże Julce następne dawki narkotyków, kiedy ta zacznie go błagać. Mimo, że Antek na początku będzie próbował ją odwieść od tego pomysłu, w końcu ustąpi i da jej mefedron. To właśnie ten moment przesądzi o tragedii dziewczyny.

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Organizm Julki podda się w 4297 odc. serialu „Na Wspólnej”

W 4297 odcinku Julka ostatecznie przedawkuje i straci przytomność. Jej organizm już nie wytrzyma. Chociaż Antek będzie starał się obudzić dziewczynę, wszystkie jego wysiłki okażą się daremne, a ona znajdzie się na skraju śmierci.

Będący pod wpływem używek chłopak nie zorientuje się, że Julka przechodzi zawał serca i cierpi na niedotlenienie mózgu. Zrozpaczony i całkowicie bezradny, nie będzie wiedział, jak jej pomóc. Z kolei wezwanie karetki nie wchodziłoby w grę, ponieważ oznaczałoby to zdemaskowanie ich, zważywszy na fakt, że oboje uciekną z ośrodka odwykowego.

Igor odnajdzie córkę w 4297. odcinku „Na Wspólnej”

Pomoc przyjdzie z zewnątrz. Gdy chłopak włączy na chwilę telefon komórkowy, Tadeusiak (Dariusz Wnuk) zdoła namierzyć ich pozycję. Wraz z Igorem oraz Arkiem (Marek Kalita) zjawią się w dawnym mieszkaniu babci Antka. Igor z furią rzuci się na chłopaka, natomiast Robert i Arek od razu ruszą do nieprzytomnej Julki.

Od razu rozpoczną reanimację i wezwą pogotowie ratunkowe, dzięki czemu Julka błyskawicznie znajdzie się pod opieką lekarzy. Jej sytuacja będzie jednak nadal dramatyczna, a rokowania lekarzy nie zabrzmią optymistycznie. O tym, czy Igor ostatecznie straci córkę, dowiemy się w kolejnych odcinkach „Na Wspólnej”.

Emisja 4297 odcinka serialu „Na Wspólnej”

Odcinek 4297. serialu „Na Wspólnej” będzie wyemitowany na kanale TVN. Premiera zaplanowana jest na wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20.15.