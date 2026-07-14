Pamiętacie "Odwróconych"? Minęło już blisko 20 lat od premiery kultowego serialu

Choć dziś trudno w to uwierzyć, od premiery pierwszego odcinka serialu "Odwróceni" minęły już niemal dwie dekady. Produkcja zadebiutowała na antenie telewizji TVN 16 marca 2007 roku i z miejsca podbiła serca widzów, gromadząc przed telewizorami milionową publiczność. Średnia oglądalność wynosiła ponad 2,6 miliona osób, co w tamtych latach było ogromnym sukcesem. Serial, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i postaciami z polskiego świata przestępczego, opowiadał historię skomplikowanej relacji gangstera z grupy pruszkowskiej, Jana "Blachy" Blachowskiego, oraz zdeterminowanego policjanta, komisarza Pawła Sikory. Każdy z nich próbował przeciągnąć drugiego na swoją stronę, prowadząc niebezpieczną grę, w której stawką było nie tylko zawodowe zwycięstwo, ale także bezpieczeństwo ich rodzin.

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Gwiazdorska obsada, która przeszła do historii. Kto wcielił się w role Blachy i Sikory?

Siłą "Odwróconych" była nie tylko wciągająca fabuła, ale przede wszystkim znakomite kreacje aktorskie. W głównych rolach, które na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji, wystąpili czołowi polscy aktorzy. To właśnie ich talent sprawił, że opowieść o starciu dwóch światów stała się tak autentyczna i poruszająca. W kluczowe postacie wcielili się:

Robert Więckiewicz jako Jan Blachowski ps. "Blacha" - charyzmatyczny gangster, który decyduje się na współpracę z policją.

jako Jan Blachowski ps. "Blacha" - charyzmatyczny gangster, który decyduje się na współpracę z policją. Artur Żmijewski jako podinspektor Paweł Sikora - bezkompromisowy policjant, który próbuje "odwrócić" gangstera.

jako podinspektor Paweł Sikora - bezkompromisowy policjant, który próbuje "odwrócić" gangstera. Małgorzata Foremniak jako Mira Blachowska - żona "Blachy", która musiała odnaleźć się w brutalnym świecie męża.

jako Mira Blachowska - żona "Blachy", która musiała odnaleźć się w brutalnym świecie męża. Anna Radwan jako Joanna Sikora - żona komisarza, która żyła w ciągłym strachu o swoją rodzinę.

jako Joanna Sikora - żona komisarza, która żyła w ciągłym strachu o swoją rodzinę. Szymon Bobrowski jako Władysław Różycki ps. "Skalpel" - jeden z członków gangu pruszkowskiego.

jako Władysław Różycki ps. "Skalpel" - jeden z członków gangu pruszkowskiego. Maciej Kozłowski jako Roman Kraus ps. "Szybki" - bezwzględny lider zarządu mafii.

jako Roman Kraus ps. "Szybki" - bezwzględny lider zarządu mafii. Andrzej Grabowski jako Jarosław Kowalik ps. "Kowal" - kolejny z bossów pruszkowskiej grupy.

Jak dziś wyglądają aktorzy z "Odwróconych"? Zobacz ich niesamowite metamorfozy

Od czasu premiery serialu minęło już 19 lat. Dla wielu aktorów role w "Odwróconych" były przełomowe i otworzyły im drzwi do wielkiej kariery. Przez te niemal dwie dekady artyści kontynuowali swoje ścieżki zawodowe, pojawiając się w dziesiątkach filmów i seriali. Czas odcisnął również piętno na ich wyglądzie. Niektórzy zmienili się nie do poznania, inni zdają się oszukiwać metrykę. Jak potoczyły się ich losy i jak bardzo zmienili się przez te lata? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć ich niezwykłe przemiany. Zaskoczenie gwarantowane.