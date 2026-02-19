"The Voice Kids 2026" - kiedy premiera? Znamy harmonogram emisji nowej edycji

Blanka ocenia stare stylizacje

"The Voice Kids" od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w telewizji. Format uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. Choć od pierwszej edycji minęło już sporo czasu, widzowie wciąż pamiętają wyjątkowe występy, sceniczne zmagania oraz emocjonujące momenty na czerwonych fotelach. Program stał się dla wielu młodych artystów prawdziwą przepustką do kariery. Popularność zdobyli tu m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, Sara James, Marcin Maciejczak, Ala Tracz, Zuza Jabłońska oraz Carla Fernandes. Dziś nawet ci, którym nie udało się wygrać, z powodzeniem rozwijają swoje kariery w branży muzycznej, co tylko potwierdza siłę tego formatu. Już niebawem do grona młodych gwiazd dołączą kolejne talenty, które poznamy w 9. edycji show. Kiedy premiera nowych odcinków?

"The Voice Kids 2026" - data premiery

9. edycja "The Voice Kids" zadebiutuje na antenie TVP2 w sobotę, 28 lutego 2028 roku o godzinie 20:30 i 21:40. Nowe odcinki co tydzień. Po emisji telewizyjnej muzyczne show będzie można oglądać także w internecie na TVP VOD.

"The Voice Kids 2026" - trenerzy i prowadzący

W "The Voice Kids 9" na czerwonych fotelach zasiądzie ponownie Cleo, ale to jedyna jurorka poprzednich edycji, która zostaje w programie. Tak, dobrze myślicie. Nie będzie już Tomsona i Barona! Nie będzie też Nataszy Urbańskiej. Ich miejsce zajmą Blanka oraz Tribbs. Nie zmieni się jednak grono prowadzących. Nadal będą to Paulina Chylewska i Michalina Sosna.

"The Voice Kids" - zwycięzcy poprzednich edycji

Do tej pory program The Voice Kids wygrali: