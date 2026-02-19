Peaky Blinders powracają! Netflix pokazał zwiastun filmowej kontynuacji serialu

"Peaky Blinders" to szalenie popularny i równie stylowy serial Stevena Knighta, który całkiem niedawno dobiegł końca. Tommy Shelby (w tej roli nagrodzony Oscarem za kreację Roberta Oppenheimera Cillian Murphy) nie powiedział jednak ostatniego słowa i wraca w filmowej kontynuacji od Netflixa zatytułowanej "Peaky Blinders: Nieśmiertelny".

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" - Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby. O czym opowie film?

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…

Na czele obsady stoi Murphy, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Rebecca Ferguson ("Diuna", "Dom pełen dynamitu"), nominowany do Oscara Tim Roth ("Wściekłe psy", "Nienawistna ósemka"), Sophie Rundle ("After the Flood", "Gentleman Jack"), Ned Dennehy ("Winni", "Peripheral"), Packy Lee ("W niebieskich światłach"), Ian Peck ("Mroczne materie", "Robin Hood: Początek"), Jay Lycurgo ("Steve", "Bękart z piekła rodem"), nominowany do Oscara Barry Keoghan ("Saltburn", "Duchy Inisherin") oraz laureat Emmy Stephen Graham ("Dojrzewanie", "Tysiąc ciosów").

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" - zwiastun

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" - premiera wiosną w Netflixie

Za reżyserię odpowiada Tom Harper ("Misja Stone", "Siła marzeń"), a scenariusz napisał twórca serialu, Steven Knight, który wraz z Cillianem Murphym, Guyem Heeleyem i Patrickiem Hollandem pełni też funkcję producenta wykonawczego. Film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje w Netflixie w dniu 20 marca 2026 roku.