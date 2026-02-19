Beata Szydło pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi. Internauci nie mieli litości dla byłej premier

Beata Szydło pogratulowała medaliście i wylał się hejt

Kacper Tomasiak, 19-latek z Bielska-Białej, stał się niekwestionowanym bohaterem Igrzysk Olimpijskich 2026 we Włoszech. Młody skoczek trzykrotnie stawał na podium, zdobywając srebro na skoczni normalnej, brąz na dużej oraz tytuł wicemistrza olimpijskiego w konkursie duetów wraz z Pawłem Wąskiem. Wydawać by się mogło, że tak spektakularne sukcesy sportowe powinny łączyć wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów. Rzeczywistość zweryfikowała to założenie, gdy gratulacje zawodnikowi postanowiła złożyć Beata Szydło. Niewinny wpis byłej premier stał się zapalnikiem do ostrej wymiany zdań w sieci, a na europosłankę spadła lawina krytyki.

Głosy rozsądku w internetowej awanturze

Całe zamieszanie rozpoczęło się od reakcji polityk PiS na sukces naszego "srebrnego" duetu. Beata Szydło zamieściła w mediach społecznościowych krótki wpis, w którym doceniła wysiłek i wynik polskich skoczków.

- Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek po niesamowitym konkursie zdobywają olimpijski srebrny medal dla Polski! Gratulacje! - napisała Beata Szydło.

Po nagłośnieniu sprawy i publikacji artykułu na temat internetowej burzy, emocje sięgnęły zenitu. Wiele komentarzy pod adresem byłej szefowej rządu było bezlitosnych, jednak w tym zgiełku dało się słyszeć także bardziej wyważone opinie. Część internautów postanowiła stanąć w obronie normalności, apelując o niełączenie sukcesów sportowych z politycznymi sympatiami. Użytkownicy zwracali uwagę, że każdy obywatel, bez względu na funkcję, ma prawo cieszyć się z osiągnięć reprezentantów kraju.

Cieszmy się, młody zdobył, zarobił, zasłużył na to, uszanujmy to; Chłopak zrobił coś wspaniałego, nie mieszajcie go do polityki; Każdy może gratulować i ja też; Każdy w naszym kraju ma prawo gratulować, bo jeszcze jest demokracja; Każdy może złożyć gratulacje. Dlaczego ten hejt?!; Co się dzieje? Jeden drugiego opluwacie Polak na Polaka; Sportowcy Polskę rozsławiają, a w komentarzach jak zwykle rozgrywki polityczne i wyzwiska. Gratulacje naszym skoczkom

- czytamy w komentarzach internautów.

