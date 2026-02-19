Kolejna zdrada w "Na Wspólnej"? Relacja Elizy i trenera zacznie wyglądać podejrzanie

Eliza z "Na Wspólnej" nie miała łatwego początku z trenerem swego syna Juniora. Bartek mocno od niej oberwał, ale ich relacja szybko złagodniała. Streszczenie 4171. odcinka (2.03.2026) sugeruje jednak, że szybko przerodzi się ona w coś głębszego i bardziej niebezpiecznego.

"Na Wspólnej" - Eliza zdradzi Jarka z trenerem? W 4171. sytuacja może wymknąć się spod kontroli

W 4171. odcinku "Na Wspólnej" Eliza i Jarek wpadną na plan, by zorganizować domówkę. Zaproszą do siebie Sylwię, Bartka, Agatę i Bruna. Impreza będzie udana, wszyscy się porządnie wybawią, ale w pewnej chwili padnie hasło, by przenieść się do klubu. Eliza nie będzie tym pomysłem zachwycona, gdyż gorzej się poczuje. Zostanie zatem w domu. Sęk w tym, że... nie sama. Bardzo szybko dołączy do niej Bartek, zmartwiony jej stanem. Czyżby pozorna przyjaźń była zapowiedzią KOLEJNEGO romansu w "Na Wspólnej"? Na to wygląda, ale pewność zyskamy dopiero obejrzawszy kolejne odcinki.

"Na Wspólnej" - co jeszcze wydarzy się w 4171. odcinku? Oto streszczenie (premiera 2 marca)

Ola załamana – Mariusz się poddał?! Czerski jest na dnie – wkurzony na siebie i wszystkich dookoła, jest wredny nawet dla Oli. Gdy Mariusz siedzi w domu i pije, Żbik informuje go, że Nowiński wyżywa się w mediach na nim i na ich kancelarii. Mają poważne kłopoty i jeśli Mariusz nie zacznie działać, to może pożegnać się z zawodem! Ola jest załamana, bo Czerski na razie chce jednego – żeby wszyscy dali mu spokój... Stefanek winien stresu rodziny Leśniewskich?! Marta i Mikołaj myślą, że Ksawery spodziewa się dziecka z Florką. Tymczasem chłopak znika – jest wkurzony na mamę, że to ona znowu jest w ciąży! Leśniewscy dowiadują się, że chłopak jest w pensjonacie Romana – jadą tam. Tłumaczą Ksaweremu, że musi zachować się odpowiedzialnie! Kiedy staje się jasne, że nikt nie jest w ciąży, głównym podejrzanym o dowcip roku staje się... Stefanek! Trener Juniora troszczy się o Elizę... Eliza i Jarek organizują dziś domówkę. Po treningu samoobrony Bergowa proponuje Sylwii, żeby wpadli do nich razem z trenerem Juniora. Bartek i Sylwia przychodzą – z Brunem i Agatą rozkręcają świetną zabawę. Kiedy Jarek proponuje przeniesienie imprezy do klubu, Eliza zostaje – źle się czuje. Wkrótce wraca do niej zatroskany Bartek...

