The Traitors. Wiemy, kiedy startuje 4 sezon. Na premierę nie trzeba długo czekać

"The Traitors" wraca z 4. sezonem. Program jest już nagrany

Przygotowania do kolejnej edycji "The Traitors. Zdrajcy" są już za nami. Na oficjalnych kanałach show pojawiły się informacje potwierdzające nagrania 4. sezonu. To oznacza, że kolejna odsłona reality show jest już gotowa i pozostaje czekać na jej telewizyjną premierę. Widzowie mogą więc powoli szykować się na powrót do świata intryg, tajemnic i eliminacji. W programie ponownie nie zabraknie uczestników, którzy będą musieli odróżnić prawdę od kłamstwa i zdecydować, komu mogą zaufać.

Czerwony strój zdrajcy w 4. sezonie "The Traitors"?

Wokół nowej edycji pojawiają się również pytania o możliwe zmiany w formule programu. Jednym z elementów, na który warto zwrócić uwagę, jest charakterystyczny czerwony strój zdrajcy. Takie rozwiązanie pojawiło się już w zagranicznych wersjach "The Traitors" i stało się jednym z rozpoznawalnych elementów tamtejszych edycji. Czy podobny pomysł zostanie wykorzystany również w polskiej odsłonie? Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że widzowie zobaczą taką zmianę. Z pewnością jednak fani będą wypatrywać szczegółów dotyczących nowej edycji.

Kiedy premiera 4. sezonu "The Traitors"?

Na powrót programu nie trzeba będzie czekać zbyt długo. 4. sezon "The Traitors. Zdrajcy" ma zadebiutować w lutym 2027 roku. To właśnie wtedy widzowie ponownie będą mogli śledzić rozgrywkę, w której zaufanie może okazać się największą pułapką. Do premiery pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale jedno jest pewne, że kolejna edycja jest już nagrana. Teraz pozostaje czekać na pierwsze szczegóły dotyczące uczestników i tego, co tym razem przygotowali producenci.