W poprzednim odcinku Cihan przywiózł Hancer do domu, a ona uznała, że nie może już dłużej milczeć i postanowiła wyznać mu prawdę. Mukadder szukała wyjścia z trudnej sytuacji i w tym celu udała się do Cemila. W tym samym czasie Cemil i Yonca stracili kontrolę nad sprawami w pracy i przez nieuwagę zaniedbali swoją klientkę. A czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 246 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cemil nie będzie mógł pogodzić się z rozwodem Hancer. W międzyczasie Engin zdobędzie się na szczerość i zwierzy się Cihanowi ze swoich uczuć do Sili. Hancer zaprosi męża na kolację, chcąc w spokojnej atmosferze wyznać mu prawdę o swojej ciąży. Z kolei Sila podejmie nagłą decyzję i zabierze Metina z kliniki.

„Panna młoda” odcinek 246 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 246. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie TVP2 w środę, 11 listopada 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

Turecki serial „Panna młoda” skupia się na losach Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat walczyła o przetrwanie i opiekowała się chorym bratem. Jej życie splata się z losem Cihana, jedynego spadkobiercy bogatej rodziny Develioglu, który przystaje na zaaranżowane małżeństwo. Choć ich związek początkowo wynika z układu finansowego mającego na celu ratowanie zdrowia bliskiej osoby, między małżonkami nieoczekiwanie rodzi się szczere uczucie. Życie w luksusowej rezydencji komplikuje obecność byłej żony Cihana oraz intrygi jego matki, Mukadder. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)