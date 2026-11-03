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W poprzednim odcinku Cihan przywiózł Hancer do domu, a ona uznała, że nie może już dłużej milczeć i postanowiła wyznać mu prawdę. Mukadder szukała wyjścia z trudnej sytuacji i w tym celu udała się do Cemila. W tym samym czasie Cemil i Yonca stracili kontrolę nad sprawami w pracy i przez nieuwagę zaniedbali swoją klientkę. A czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 246 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Cemil nie będzie mógł pogodzić się z rozwodem Hancer. W międzyczasie Engin zdobędzie się na szczerość i zwierzy się Cihanowi ze swoich uczuć do Sili. Hancer zaprosi męża na kolację, chcąc w spokojnej atmosferze wyznać mu prawdę o swojej ciąży. Z kolei Sila podejmie nagłą decyzję i zabierze Metina z kliniki.
„Panna młoda” odcinek 246 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 246. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie TVP2 w środę, 11 listopada 2026 roku.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
Turecki serial „Panna młoda” skupia się na losach Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat walczyła o przetrwanie i opiekowała się chorym bratem. Jej życie splata się z losem Cihana, jedynego spadkobiercy bogatej rodziny Develioglu, który przystaje na zaaranżowane małżeństwo. Choć ich związek początkowo wynika z układu finansowego mającego na celu ratowanie zdrowia bliskiej osoby, między małżonkami nieoczekiwanie rodzi się szczere uczucie. Życie w luksusowej rezydencji komplikuje obecność byłej żony Cihana oraz intrygi jego matki, Mukadder. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)