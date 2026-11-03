„Panna młoda”: streszczenie odcinka 246

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-03 8:34

W 246. odcinku serialu „Panna młoda” Hancer zaprosi Cihana na kolację, chcąc w spokojnej atmosferze wyznać mu prawdę o swojej ciąży. W tym samym czasie Cemil nie będzie mógł pogodzić się z rozwodem i zacznie zmagać się z bolesnymi emocjami. Z kolei Sila podejmie nagłą decyzję i zabierze Metina z kliniki.

W poprzednim odcinku Cihan przywiózł Hancer do domu, a ona uznała, że nie może już dłużej milczeć i postanowiła wyznać mu prawdę. Mukadder szukała wyjścia z trudnej sytuacji i w tym celu udała się do Cemila. W tym samym czasie Cemil i Yonca stracili kontrolę nad sprawami w pracy i przez nieuwagę zaniedbali swoją klientkę. A czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 246 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cemil nie będzie mógł pogodzić się z rozwodem Hancer. W międzyczasie Engin zdobędzie się na szczerość i zwierzy się Cihanowi ze swoich uczuć do Sili. Hancer zaprosi męża na kolację, chcąc w spokojnej atmosferze wyznać mu prawdę o swojej ciąży. Z kolei Sila podejmie nagłą decyzję i zabierze Metina z kliniki.

„Panna młoda” odcinek 246 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 246. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie TVP2 w środę, 11 listopada 2026 roku.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

Turecki serial „Panna młoda” skupia się na losach Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat walczyła o przetrwanie i opiekowała się chorym bratem. Jej życie splata się z losem Cihana, jedynego spadkobiercy bogatej rodziny Develioglu, który przystaje na zaaranżowane małżeństwo. Choć ich związek początkowo wynika z układu finansowego mającego na celu ratowanie zdrowia bliskiej osoby, między małżonkami nieoczekiwanie rodzi się szczere uczucie. Życie w luksusowej rezydencji komplikuje obecność byłej żony Cihana oraz intrygi jego matki, Mukadder. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zasmucona Hancer z serialu Panna młoda siedzi na kanapie z telefonem. O losach bohaterki przeczytasz na Eska.
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