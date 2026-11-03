Spis treści
Ponad dekada od premiery "Przyjaciółek". Tak wszystko się zaczęło
Serial "Przyjaciółki" zadebiutował na antenie Polsatu 6 września 2012 roku i przez lata gromadził przed telewizorami rzesze wiernych fanów. Produkcja, która opowiadała o losach czterech kobiet znających się jeszcze z liceum, była emitowana aż do jesieni 2025 roku, kiedy to stacja poinformowała o zakończeniu prac nad formatem. Od premiery pierwszego odcinka minęło już zatem kilkanaście lat.
Fabuła skupiała się na losach Ingi, Anki, Patrycji i Zuzy, które po spotkaniu klasowym odnowiły swoją przyjaźń. Każda z nich znajdowała się na innym etapie życia i mierzyła się z odmiennymi problemami. Inga została porzucona przez męża, Anka zmagała się z rolą niedocenianej pani domu, Patrycja marzyła o założeniu rodziny, a przebojowa Zuza bezskutecznie szukała miłości. Widzowie przez ponad 300 odcinków śledzili ich wzloty, upadki, miłosne perypetie i zawodowe wyzwania, wiedząc, że bohaterki zawsze mogą na siebie liczyć.
Gwiazdy, które pokochali widzowie. Kto zagrał w serialu?
Przez trzynaście lat emisji przez plan "Przyjaciółek" przewinęła się plejada polskich gwiazd. Trzon obsady od samego początku stanowiły jednak cztery aktorki, które wcieliły się w główne role. To właśnie z nimi publiczność zżyła się najbardziej. W rolach tytułowych przyjaciółek wystąpiły:
- Małgorzata Socha jako Inga Gruszewska
- Joanna Liszowska jako Patrycja Kochan
- Magdalena Stużyńska jako Anna Strzelecka
- Anita Sokołowska jako Zuza Markiewicz (w latach 2012–2023)
U ich boku występowali również m.in. Bartłomiej Kasprzykowski jako mąż Anny, Paweł Strzelecki, oraz Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, która wcieliła się w rolę Doroty, początkowo rywalki, a z czasem bliskiej znajomej głównych bohaterek.
Jak zmienili się aktorzy "Przyjaciółek"? Zobacz ich niesamowitą przemianę
Ponad dekada na planie jednego serialu to wystarczająco dużo czasu, by przejść prawdziwą metamorfozę. Aktorzy związani z produkcją dojrzewali i zmieniali się na oczach widzów, podobnie jak grani przez nich bohaterowie. Czas odcisnął swoje piętno nie tylko na odtwórczyniach głównych ról, ale także na postaciach drugoplanowych. Warto zauważyć, że w serialu występowały również dziecięce gwiazdy, które dosłownie dorastały na oczach widzów, jak choćby Nicole Bogdanowicz wcielająca się w Julię.
Jak bardzo zmienili się przez ten czas? Niektóre transformacje mogą naprawdę zaskoczyć. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak obsada serialu "Przyjaciółki" wyglądała na początku swojej przygody z produkcją, a jak prezentuje się dzisiaj.