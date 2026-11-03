Ponad dekada od premiery "Przyjaciółek". Tak wszystko się zaczęło

Serial "Przyjaciółki" zadebiutował na antenie Polsatu 6 września 2012 roku i przez lata gromadził przed telewizorami rzesze wiernych fanów. Produkcja, która opowiadała o losach czterech kobiet znających się jeszcze z liceum, była emitowana aż do jesieni 2025 roku, kiedy to stacja poinformowała o zakończeniu prac nad formatem. Od premiery pierwszego odcinka minęło już zatem kilkanaście lat.

Fabuła skupiała się na losach Ingi, Anki, Patrycji i Zuzy, które po spotkaniu klasowym odnowiły swoją przyjaźń. Każda z nich znajdowała się na innym etapie życia i mierzyła się z odmiennymi problemami. Inga została porzucona przez męża, Anka zmagała się z rolą niedocenianej pani domu, Patrycja marzyła o założeniu rodziny, a przebojowa Zuza bezskutecznie szukała miłości. Widzowie przez ponad 300 odcinków śledzili ich wzloty, upadki, miłosne perypetie i zawodowe wyzwania, wiedząc, że bohaterki zawsze mogą na siebie liczyć.

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Gwiazdy, które pokochali widzowie. Kto zagrał w serialu?

Przez trzynaście lat emisji przez plan "Przyjaciółek" przewinęła się plejada polskich gwiazd. Trzon obsady od samego początku stanowiły jednak cztery aktorki, które wcieliły się w główne role. To właśnie z nimi publiczność zżyła się najbardziej. W rolach tytułowych przyjaciółek wystąpiły:

Małgorzata Socha jako Inga Gruszewska

jako Inga Gruszewska Joanna Liszowska jako Patrycja Kochan

jako Patrycja Kochan Magdalena Stużyńska jako Anna Strzelecka

jako Anna Strzelecka Anita Sokołowska jako Zuza Markiewicz (w latach 2012–2023)

U ich boku występowali również m.in. Bartłomiej Kasprzykowski jako mąż Anny, Paweł Strzelecki, oraz Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, która wcieliła się w rolę Doroty, początkowo rywalki, a z czasem bliskiej znajomej głównych bohaterek.

Jak zmienili się aktorzy "Przyjaciółek"? Zobacz ich niesamowitą przemianę

Ponad dekada na planie jednego serialu to wystarczająco dużo czasu, by przejść prawdziwą metamorfozę. Aktorzy związani z produkcją dojrzewali i zmieniali się na oczach widzów, podobnie jak grani przez nich bohaterowie. Czas odcisnął swoje piętno nie tylko na odtwórczyniach głównych ról, ale także na postaciach drugoplanowych. Warto zauważyć, że w serialu występowały również dziecięce gwiazdy, które dosłownie dorastały na oczach widzów, jak choćby Nicole Bogdanowicz wcielająca się w Julię.

Jak bardzo zmienili się przez ten czas? Niektóre transformacje mogą naprawdę zaskoczyć. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak obsada serialu "Przyjaciółki" wyglądała na początku swojej przygody z produkcją, a jak prezentuje się dzisiaj.