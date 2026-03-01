Pierwsza miłość. Bartek wychodzi na wolność, ale to ciąża Emilki wstrząśnie widzami

Bunt więźniów w "Pierwszej miłości"

Zanim Miedzianowski ostatecznie odzyska upragnioną wolność, będzie musiał przetrwać prawdziwy koszmar. Zakład karny w Sławnie stanie się areną brutalnych zamieszek, o których rozpiszą się media. Marta, przeglądając doniesienia prasowe na temat sytuacji w więzieniu, dostrzeże na jednej z fotografii znajomą twarz. Kobieta rozpozna na zdjęciu Łukasza, co zwiastuje jego szybkie włączenie się w dramatyczny wątek rozgrywający się za kratami.

Inicjatorem chaosu okaże się bezwzględny Krasny, który skutecznie podburzy współosadzonych do agresji. Bartek szybko znajdzie się w oku cyklonu, gdy tylko zwróci na siebie uwagę lidera buntu. Sytuacja stanie się krytyczna w momencie, gdy więźniowie wezmą Ilonę jako zakładniczkę. Miedzianowski, próbując ją osłonić, sam stanie się celem wściekłego ataku. Choć strażnicy i dyrektor będą obserwować wszystko na monitoringu, nie zdążą z natychmiastową odsieczą. Podczas gdy Łukasz zajmie miejsce przy boku Krasnego, Bartek stoczy walkę o życie, która będzie jego ostatecznym sprawdzianem przed wyjściem na zewnątrz.

Emilka w ciąży z Mateuszem Stikiem

Równolegle świat Emilki zacznie się walić. W 4171. odcinku serialu jej pogarszające się samopoczucie oraz dystans wobec Fryderyka staną się pożywką dla plotek wśród pracowników fabryki. Koleżanki z pracy zaczną podejrzewać, że jej dziwne zachowanie wynika z wyrzutów sumienia związanych z powrotem byłego męża. Rzeczywistość okaże się jednak o wiele bardziej mroczna, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W odcinku 4172. narastający niepokój skłoni Emilię do poproszenia Marty o dyskretne dostarczenie testu ciążowego. Kobieta w rozmowie z przyjaciółką ujawni swój paraliżujący strach. Obawia się, że nosi pod sercem dziecko Mateusza Stika – psychopatycznego porywacza, który więził ją w jaskini i zmuszał do odgrywania roli w swojej chorej wizji idealnej rodziny.

Najczarniejszy scenariusz ziści się w 4173. odcinku „Pierwszej miłości”. Załamana Emilka uda się z Martą na badania lekarskie, a porzucony test ciążowy wpadnie w ręce Śmiałka. Ojciec dziewczyny skonfrontuje się z niczego nieświadomym Fryderykiem, który dopiero w tym momencie dowie się o błogosławionym stanie partnerki. Wkrótce wyjdzie na jaw okrutna prawda: biologicznym ojcem dziecka jest Mateusz. Dla Emilii ta ciąża stanie się bolesnym stygmatem traumy, z której ledwo zaczęła się leczyć.

Bartek Miedzianowski walczy o odzyskanie żony

Po opuszczeniu murów więzienia Bartek obierze sobie jeden, kluczowy cel: odzyskanie byłej żony i scementowanie rodziny na nowo. Nie będzie miał jednak pojęcia, jak bardzo skomplikowała się sytuacja podczas jego odsiadki. Choć Emilka po koszmarze zafundowanym przez porywacza znalazła chwilowe ukojenie w ramionach Fryderyka, jej spokój okaże się niezwykle kruchy.

Miedzianowski wykaże gotowość do walki o ukochaną, nawet mając świadomość, że spodziewa się ona dziecka innego mężczyzny. Przeszkodą okaże się jednak fakt, że jego miejsce u boku Emilii zostało już zajęte. I chociaż kobieta będzie przekonana, że wreszcie trafiła na odpowiedniego partnera, nowy związek przyniesie kolejne tajemnice i niejasności.

Czy Bartek będzie w stanie zaakceptować fakt, że będzie musiał wychowywać potomka swojego największego wroga? Czy odzyskanie wolności stanie się dla niego przepustką do szczęścia, czy raczej początkiem kolejnego dramatu życiowego? Odpowiedzi na te pytania widzowie Polsatu poznają, śledząc wiosenne odcinki serialu.