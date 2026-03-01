Ekstraklasa koszykarek. Ślęza Wrocław pewnie pokonuje Contimax MOSiR Bochnia, ale co zadecydowało o tak wysokiej różnicy punktowej?

Ślęza Wrocław dominuje nad Bochnią

Mecz Ekstraklasy koszykarek pomiędzy Ślęzą Wrocław a Contimax MOSiR Bochnia zakończył się wynikiem 96:66 na korzyść drużyny z Wrocławia. Spotkanie charakteryzowało się wyraźną przewagą gospodyń od pierwszych minut, co potwierdził już wynik pierwszej kwarty 34:11. Wrocławianki skutecznie budowały swoją przewagę, utrzymując wysokie tempo gry przez większość pojedynku.

W kolejnych częściach meczu Ślęza Wrocław kontynuowała skuteczną grę, notując wyniki 23:15 i 24:19 w drugiej i trzeciej kwarcie. Mimo nieco słabszej ostatniej kwarty, którą przegrały 15:21, ogólna dominacja była niepodważalna. Ten konsekwentny występ zapewnił im zdecydowane zwycięstwo w ligowym starciu.

Kto zdobył najwięcej punktów dla Ślęzy Wrocław?

W zespole Ślęzy Wrocław największy wkład punktowy miała Gmrice Davis, która zgromadziła 19 oczek. Wspierały ją skutecznie Ketija Vihmane z 14 punktami oraz Julia Jeziorna, dokładając 12 punktów do dorobku drużyny. Mehryn Kraker zdobyła 11 punktów, zaś Dominika Fiszer i Digna Strautmane zanotowały po 10 punktów każda.

Pozostałe punkty dla Ślęzy Wrocław zdobyły Aleksandra Zięborska (9), Zuzanna Kulińska (8) oraz Iga Jasik (3). Cały zespół zaprezentował równomierne rozłożenie odpowiedzialności ofensywnej, co przełożyło się na wysoką efektywność. Taki rozkład punktów świadczy o szerokiej ławce trenerskiej i zaangażowaniu wielu zawodniczek.

Liderki Contimax MOSiR Bochnia w tym meczu

Po stronie Contimax MOSiR Bochnia najlepiej punktowała Britney Jones, która zdobyła 15 punktów dla swojej drużyny. Lilia Karakasidou wniosła 12 punktów, natomiast Martyna Walczak zakończyła mecz z 11 punktami na koncie. Te trzy zawodniczki stanowiły główne ofensywne zagrożenie dla rywalek z Wrocławia.

Wspierały je Sierra Moore z 8 punktami oraz Marta Marcinkowska, która zdobyła 7 oczek. Alicja Jarząb i Kornelia Bukowczan zdobyły po 5 punktów, a Karolina Dżochowska i Wiktoria Zając dołożyły odpowiednio 2 i 1 punkt. Niestety, Jowita Ossowska i Aleksandra Gołas nie zanotowały punktów w tym spotkaniu.

