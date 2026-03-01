Ekstraklasa koszykarek. KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. deklasuje rywalki, czy to wystarczyło na pierwsze miejsce?

KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zdominowała SKK Polonia Warszawa

Mecz pomiędzy SKK Polonia Warszawa a KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zakończył się zdecydowanym zwycięstwem drużyny gości, która triumfowała z wynikiem 91:51. Zespół z Gorzowa Wielkopolskiego wykazał się wyraźną przewagą od drugiej kwarty, skutecznie budując prowadzenie, które utrzymało się do ostatniego gwizdka. To znaczące zwycięstwo podkreśla wysoką formę KSSSE w lidze.

Pierwsza kwarta meczu zakończyła się minimalnym prowadzeniem SKK Polonia Warszawa wynikiem 17:16, co zapowiadało zacięte spotkanie. Jednakże, kolejne odsłony to już całkowita dominacja KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp., które wygrały je kolejno 28:12, 24:12 i 23:10. Skuteczność rzutowa oraz zorganizowana obrona były kluczowe dla końcowego rezultatu i systematycznego powiększania przewagi.

Kto poprowadził KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. do zwycięstwa?

Wśród koszykarek KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. wyróżniła się Ashley Owusu, zdobywając 17 punktów, co czyniło ją najskuteczniejszą zawodniczką meczu. Wspierały ją Magdalena Szymkiewicz z 16 punktami oraz Weronika Telenga, która dołożyła 15 oczek do końcowego wyniku. Ich indywidualne występy znacząco przyczyniły się do wysokiego zwycięstwa drużyny.

Dla SKK Polonia Warszawa najwięcej punktów zdobyły Weronika Wesołowska (10), a także Alicja Rogozińska i Erika Davenport (po 9). Pomimo starań, zespół z Warszawy nie był w stanie skutecznie przeciwstawić się rywalkom. Zwycięstwo w stolicy przypieczętowało dla KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy po sezonie zasadniczym, z bilansem 19 zwycięstw i 3 porażek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.