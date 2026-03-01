Jagiellonia Legia Ekstraklasa. Co powiedział Siemieniec po remisie 2:2?

Jagiellonia Legia: okoliczności przed meczem

Mecz z Legią Warszawa Jagiellonia Białystok rozegrała zaledwie trzy dni po wygranej 4:2 nad Fiorentiną w Lidze Konferencji. To historyczne spotkanie, choć zakończone brakiem awansu do 1/8 finału po dogrywce, mogło mieć wpływ na kondycję fizyczną drużyny. Trener Adrian Siemieniec przyznał, że po tak heroicznym boju mógł spodziewać się braku sił w późniejszej fazie meczu.

Jagiellonia objęła prowadzenie w 17. minucie, kiedy Bartosz Mazurek wycofał piłkę do Leona Flacha, który precyzyjnie trafił do bramki. Pięć minut później Afimico Pululu podwyższył wynik na 2:0 po kontrataku zespołu. Pierwsza połowa w wykonaniu gospodarzy była bardzo dobra, co dawało wrażenie kontroli nad przebiegiem wydarzeń na boisku.

"Po tym heroicznym boju mogłem się spodziewać tego, że w pewnym momencie zabraknie nam sił. Szkoda, bo w tym tygodniu mogliśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Byliśmy blisko. Myślę jednak, że każdy kibic Jagiellonii może ocenić czy było warto. Czasami można skalkulować pewne rzeczy, ale piłka nożna to też emocje, radość i pasja, którą staramy się dawać kibicom na boisku" - przekazał Siemieniec.

Kluczowe momenty meczu Jagiellonia - Legia?

Pod koniec pierwszej połowy Legii przyznano rzut wolny, po którym portugalski obrońca Bernardo Vital skierował piłkę do własnej bramki, zmniejszając straty. Ten moment był kluczowy dla dalszego zarządzania meczem przez Jagiellonię, dając nadzieję rywalom na odrobienie strat. Legia w drugiej połowie zyskała impet.

Goście wyrównali w 56. minucie. Po dośrodkowaniu Kacpra Chodyny, Duńczyk Mileta Rajovic trafił głową w słupek. Chwilę później Flach ponownie pokonał własnego bramkarza, ustalając wynik na 2:2. Adrian Siemieniec podkreślił, że w drugiej połowie Jagiellonia straciła kontrolę nad grą, a Legia stwarzała zagrożenie głównie po stałych fragmentach i dośrodkowaniach.

"Kluczowym momentem była jednak stracona bramka do szatni, która utrudniła nam zarządzanie meczem w drugiej połowie, a Legii dała nadzieję na powrót. Złapali kontakt. W drugiej połowie straciliśmy kontrolę, a Legia stwarzała zagrożenie po dośrodkowaniach i stałych fragmentach. Nie udało nam się wybronić i dowieźć zwycięstwa" - zaznaczył Siemieniec.

Sytuacja w Ekstraklasie po remisie

Obecnie Jagiellonia Białystok utrzymuje prowadzenie w Ekstraklasie, walcząc o mistrzostwo Polski, natomiast Legia Warszawa broni się przed spadkiem. Trener Legii Marek Papszun wyraził niezadowolenie z remisu, pomimo trudnej sytuacji jego drużyny, wskazując na pięć klarownych sytuacji bramkowych stworzonych przez jego zespół, w porównaniu do dwóch po stronie Jagiellonii.

Papszun pochwalił piłkarzy za charakter, podkreślając, że dawniej Legia nie podniosłaby się po stracie dwóch bramek. Odniósł się również do niewykorzystanej sytuacji przez Milety Rajovica. W następnej kolejce Legia podejmie Cracovię, a Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Siemieniec zapowiedział dobre przygotowanie do trudnego spotkania z drużyną strzelającą najwięcej bramek w lidze.

"Nie sądziłem, że po remisie w Białymstoku będziemy tak niezadowoleni. Zrobiliśmy bardzo dużo, żeby ten mecz wygrać. Stworzyliśmy pięć klarownych sytuacji, a przeciwnik tylko dwie. To pokazuje, że zagraliśmy dobry mecz. Jesteśmy rozczarowani wynikiem, choć bronimy się przed spadkiem, a Jagiellonia walczy o mistrzostwo i jest na fali. Gratuluję piłkarzom charakteru. Myślę, że wcześniej Legia nie podniosła by się przy 0:2. Jednak podnieśliśmy się i mogliśmy nawet wygrać" - skomentował trener Legii Marek Papszun.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.