Gwiazdor "13 powodów" w ciekawym komediowym thrillerze. "Niebezpieczna spirala szantażu, morderstwa i … piłki nożnej"

"Pełna przyjemność gwarantowana" - o czym opowiada nowy serial Apple TV?

"Pełna przyjemność gwarantowana" to mroczny komediowy thriller autorstwa twórcy i showrunnera Davida J. Rosena, z laureatką nagrody Emmy Tatianą Maslany ("Orphan Black", "The Monkey") oraz Jake'em Johnsonem ("Mythic Quest", "New Girl") w rolach głównych. Serial powiada historię świeżo rozwiedzionej Pauli (Maslany), która wpada w niebezpieczną spiralę szantażu, morderstwa i… piłki nożnej. Przekonana, że była świadkiem przestępstwa, a jednocześnie tocząca batalię o opiekę nad dzieckiem i przeżywająca osobisty kryzys Paula, rozpoczyna własne śledztwo. Może ono prowadzić do ujawnienia większego spisku, a zarazem stać się kluczem do odbudowy rodziny i poczucia własnej wartości.

"Pełna przyjemność gwarantowana" - obsada

W obsadzie zobaczymy również Brandona Flynna ("13 powodów") i Murraya Bartletta ("The Last of Us", "Biały lotos"), oraz Jessy Hodges ("Barry"), Jona Michaela Hilla ("Elementary"), Charliego Halla ("Życie seksualne studentek, "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"), Kiarrę Hamagami Goldberg ("Charmed", "Invasion"), Noli Wallace (seria "The Strangers") oraz Dolly De Leon ("Nine Perfect Strangers", "W trójącie").

"Pełna przyjemność gwarantowana" - ile odcinków liczy serial?

Serial został napisany przez twórcę i showrunnera Davida J. Rosena ("Sugar", "Hunters"), który jest także producentem wykonawczym. Reżyserem i producentem wykonawczym jest David Gordon Green ("Nutcrackers", "Mythic Quest", "The Righteous Gemstones"). Pierwszy sezon zadebiutuje dwoma odcinkami w Apple TV w środę, 20 maja. Kolejne (jest ich łącznie 10) będą emitowane co środę, aż do 15 lipca.

