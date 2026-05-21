Koniec "Na sygnale". Próba "romantycznego" zabójstwa i atak psychopaty w ostatnich odcinkach

"Na sygnale" wraca z ostatnimi odcinkami przed wakacjami, w których naszych ukochanych ratowników czeka prawdziwy rollercoaster emocji. Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące odcinków 910, 911, 912, 913 i 914, których emisja odbędzie się w dniach 25-27 maja.

"Na sygnale", odcinek 910 - wizyta u wiedźmy i koszmarna randka Róży i Leona

W 910. odcinku "Na sygnale" Alek poprosi nagle o pomoc Wiesławę - gotów na wszystko, by zapomnieć w końcu o Julce... Nawet na czary i gusła oraz wizytę u "dyżurnej", serialowej wiedźmy.

- Zobaczymy, czy jesteś podatny… Siedzi w tobie ta dziewczyna… Okadźmy gongiem! […] Dostaniesz listę zadań... Przebiegniesz siedem mostów, wbiegniesz na siedem wieżowców, zjesz siedem posiłków u siedmiu nowo poznanych kobiet… - Ile to zajmie?... Myślałem, że pani mi pomoże w krótszym czasie…- Na szybko to tylko hipnozą można!- Dlaczego nie…? Działa?- Aż za dobrze, ale niektórzy źle reagują…- Nie śpię, nie jem… Gorzej już nie będzie!

Tymczasem Leon w poniedziałek zabierze Różę na idealną, romantyczną randkę... Spotkanie zakochanych szybko zmieni się jednak w koszmar - gdy stan chłopaka nagle gwałtownie się pogorszy. Potocka, widząc kolejne objawy, od razu zadzwoni na numer alarmowy. A po chwili na miejscu zjawi się zespół doktora Vicka.

- Wypręża go! Ma objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego!- Udawał, że się dobrze czuje… Dopiero jak doszedł niedowład i zaburzenia świadomości… Leon? Leon! Jesteś z nami?!- Bez przytomności!- W badaniu miał reakcję wyprostną, teraz nagłe pogorszenie w skali Glasgow… Ruszajmy! Ścigamy się z czasem!

W finale odcinka Leon trafi do szpitala w Leśnej Górze, prosto na blok operacyjny.

- Myślałam, że pójdzie szybciej…- Duża kraniotomia z MRI śródoperacyjnym… Musi potrwać.- Będzie dobrze…

"Na sygnale", odcinek 911 - miłosne "leczenie" Alka

A gdy w 911. odcinku ukochany Róży odzyska w końcu przytomność, dziewczyna nie odetchnie wcale z ulgą. Świadoma, jak niewiele zostało im wspólnego czasu.

- Głowa… Boli mnie... Co oni mi zrobili?...- Ratowali ci życie, przecież wiesz... Po takiej operacji ma prawo boleć…- Czy ja ich prosiłem? Róża, oni mi... wycięli kawałek mózgu!- Zostaw mnie…- Co ty mówisz?...- Odejdź... Jestem złym człowiekiem!- Nie, ty nie jesteś zły... Jesteś chory. To ten rak... To stąd te nastroje…- Nie powinienem ci tego robić…- Ale ja chcę być z tobą! I cię nie opuszczę, do końca...

Z kolei Alek w nowym odcinku postanowi sprawdzić, czy dzięki Wiesławie na dobre "wyleczył się" z Britney i cały dzień spędzi w pracy właśnie z byłą narzeczoną. A Julka zmianę w jego zachowaniu szybko zauważy... i będzie pod wrażeniem!

- Nie wiem, jak ty to zrobiłeś... Jesteś taki… inny? Nie wiem, jest jakoś inaczej... Jest między nami tak…- ...Jak?- Normalnie!- Wiem... Też jestem tym zaskoczony! Ale podoba mi się. Wreszcie mogę zacząć nowy rozdział…

PRZECZYTAJ TEŻ: Sebastian spróbuje zdemaskować Karolinę w "Barwach szczęścia"! Justin zawalczy o swoje dobre imię

"Na sygnale", odcinek 912 - kolejna nieudana randka

W 912. odcinku "przygody" czekają natomiast Basię i Benia, gdy doktor Vick zabierze ukochaną na pierwszą wycieczkę swoim "kamperem", nie do końca udaną...

- Nie planowaliśmy tego, ale nie jest tak źle…- Możemy podziwiać naturę, a w razie czego zawsze możemy się schować w środku… Powinniśmy jakoś go nazwać! Beniowóz?... Albo Beniomobil!- Szkoda, że rozkraczył się dwa kilometry za Leśną Górą… Laweta będzie za pięć minut!

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość przed wakacjami. Niespodziewany obrót spraw. Judyta stanie w obronie Artura

"Na sygnale", odcinek 913 - walka o życie Miłosza

Tymczasem w środę Widzów czeka prawdziwa huśtawka emocji - i sporo niespodzianek. W 913. odcinku "Na sygnale" ratownicy z Leśnej Góry zostaną wezwani do więzienia i… na miejscu znów spotkają Miłosza. Tym razem chłopak spróbuje popełnić samobójstwo i połknie kapsułki do prania. A Martyna z Piotrem stoczą desperacką walkę o jego życie.

- Brzuch twardy, bolesny…- Może ostry przedmiot przebił tkanki od środka i mamy perforację?- Pogarsza się oddechowo… […] Musimy go stąd jak najszybciej zabrać! Podaję hydrokortyzon i morfinę!

"Na sygnale", odcinek 914 - nowy praktykant i Leon próbujący zabić siebie i Różę

W 914. odcinku "Na sygnale" w bazie pojawi się nowy praktykant: Sebastian Krzywiński alias Seba (w tej roli Filip Denicki). Chłopak szybko udowodni kolegom, że jest sympatyczny, wygadany - i ma do tego sporo dobrych pomysłów. Choć gdy Wiktor skieruje go do ekipy Lisickiego, ten wcale się nie ucieszy.

- Wygląda, jakby wyszedł na warunkowe... i to nie za dobre sprawowanie! Jak to jest ratownik…- Kończy licencjat…- Przecież on jest tępy jak noga od krzesła!- Dobry rzeźbiarz i ze złego drewna zrobi dzieło sztuki...

Prawdziwy szok czeka jednak tego dnia serialową Różę… Gdy Leon wyjdzie w końcu ze szpitala, dziewczyna od razu na nowo się z nim umówi. A ukochany będzie miał dla niej wyjątkową "niespodziankę"… próbę zabójstwa! Na kolejnej randce chłopak znów będzie czarujący i romantyczny… a po cichu poda swojej wybrance środek na sen.

- Wow, naprawdę się postarałeś…- Jak nie można dobrze żyć, to chcę chociaż dobrze umrzeć… Za dobrą śmierć. Ars bene moriendi!

Po wspólnej kolacji Leon pokaże za to dziewczynie swoje stare zdjęcia… i ratowniczka nagle rozpozna na jednej z fotografii Miłosza. A gdy Potocka odkryje, że obaj są bliskimi przyjaciółmi - i w końcu skojarzy fakty - będzie już za późno. Bo narkotyk, który chłopak dodał do wina, zacznie działać…

- Nie czuję nóg... Otrułeś mnie?! […] To ty... byłeś… od samego początku…- Myślałem, że już nigdy się nie domyślisz!

Kilka minut później Leon odkręci w kuchni gaz, gotów na "wybuchowy" finał!

- Jak to mówił towarzysz Lenin: z małej iskry, wielki płomień!... Zaraz będzie po wszystkim… Jak kończyć, to z hukiem!

Tymczasem Wiktor zauważy przypadkiem, że pismo na liściku, który chłopak zostawił niedawno w stacji dla Róży, jest identyczne, jak na wiadomościach od hakera Śmieszka - i zaalarmuje inspektor Krzaklewską.

- Ula, wiem, że jest noc, ale to pilne! Sprawdź, proszę, Leona… Nie mam teraz nazwiska… Nowotwór mózgu! Był pacjentem w Leśnej Górze, kręcił się przy bazie…

Gdy policjantka zdobędzie jego adres, ratownicy pojadą prosto do chorego - Leona alias Śmieszka - spodziewając się najgorszego. A gdy Wiktor z Piotrem wpadną do mieszkania, które wypełnił gaz…

Katarzyna Dowbor o chorym psie, domku w Hiszpanii i rodzinie: "Jedną nóżką tu, drugą tam"