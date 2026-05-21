Wiemy, kiedy skończy się "Emily w Paryżu". Netflix wrzucił specjalną zapowiedź

Natalia Nowecka
2026-05-21 20:29

"Emily w Paryżu" znów opuści Paryż, a szósty sezon będzie już ostatnim. Bohaterka grana przez Lily Collins ruszy na dalszy podbój Europy, a zdjęcia do nowych odcinków oficjalnie ruszyły. Jest nawet pierwszy materiał wideo.

Wszystko się kiedyś kończy, nawet przygody Emily w Paryżu (i innych miastach Europy). Od premiery w 2020 roku serial Netflixa stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej oglądanych seriali króla streamingu na świecie. Sezony 1-5 utrzymały się łącznie 32 tygodnie w globalnym Top 10 Netflixa, serial dotarł na 1. miejsce w 90 krajach, a między pierwszą połową 2023 a drugą połową 2025 roku osiągnął ponad 250 milionów wyświetleń.

W Grecji wystartowała produkcja szóstego i ostatniego sezonu "Emily w Paryżu". Wraz z rozpoczęciem zdjęć Netflix opublikował pierwsze materiały zza kulis oraz specjalną wiadomość od Lily Collins, zapowiadającą nadchodzącą odsłonę uwielbianej produkcji.

"Emily w Paryżu" - kiedy premiera 6. sezonu?

Przewidywana data premiery ostatnich odcinków "Emily w Paryżu" nie została jeszcze ujawniona. Śmiało możemy jednak założyć, że 6. sezon zadebiutuje w Netflixie w pierwszej połowie 2027 roku. 

"Emily w Paryżu" - obsada

Fabuła serialu oscyluje wokół postaci Emily, ambitnej menadżerki z Chicago, która dostaje pracę marzeń w Paryżu. Jej nowe życie wypełniają porywające przygody i zaskakujące wyzwania w sferze zawodowej i prywatnej. Główną rolę kreuje Lily Collins, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) oraz Michèle Laroque (Yvette). (informacja prasowa)

