"Off Campus" jeszcze nie ostygł, a do Prime Video już nadciąga kolejne romansidło na podstawie głośnej książki

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-05-19 14:50

Jeśli "Off Campus" rozpalił w was chęć na kolejny młodzieżowy romans, a wizja wakacji bez "Tego lata stałam się piękna" wydaje się nader ponura, to mamy dobre wieści. Prime Video zadbało o swoją docelową grupę odbiorców i już w połowie czerwca zaprezentuje kolejny serial YA na podstawie głośnej powieści. Tym razem padło na "Każdy kolejny rok" (ang. "Every Year After").

Każdy kolejny rok

i

Autor: Prime Video/ Materiały prasowe

Prime Video stało się w ostatnich latach Mekką miłośników romansideł i sierot po stacji The CW, która słynęła z produkowania niezliczonych teen dram. 13 maja w serwisie ukazała się adaptacja książek Elle Kennedy - "Off Campus", a na horyzoncie już majaczy idealny serial na początek wakacji. "Każdy kolejny rok" (ang. "Every Year After") to coś w sam raz dla fanów "Tego lata stałam się piękna".

Mika Abdalla i Josh Heuston o "Off Campus" i "Fourth Wing" | Wywiady ESKA

"Każdy kolejny rok" - o czym opowie serial Prime Video?

Akcja rozgrywa się w wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, w którym para przyjaciół spędza każde wakacje. Relacja Percy (Sadie Soverall) i Sama (Matt Cornett) z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż wreszcie zostaje przerwana na lata. Wtem jednak Percy zmuszona jest porzucić swe wielkomiejskie życie i zmierzyć się z demonami przeszłości. Czy ponowne spotkanie z ukochanym udowodni, że prawdziwa miłość pokona wszystko, nawet największe wewnętrzne demony i traumy?

"Każdy kolejny rok" to opowiadana na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia w Barry's Bay - kwintesencji miasteczka nad jeziorem - romantyczna, nostalgiczna historia o pierwszych miłościach oraz ludziach i wyborach, które naznaczają nas na zawsze - czytamy w oficjalnym opisie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Jednak da się nakręcić dobrą adaptację nie trzymając się książki. "Off Campus" oczarował widzów

"Każdy kolejny rok" - obsada

Fabułę oparto na bestsellerowej powieści dla młodzieży autorstwa Carley Fortune, która pełni funkcję jednej z producentek wykonawczych serialu. Główne role kreują Sadie Soverall ("Saltburn") jako Persephone "Percy" Fraser oraz Matt Cornett ("High School Musical: Serial") jako Sam Florek, a w obsadzie znaleźli się również m.in.:

  • Aurora Perrineau ("Kaos") jako Chantal,
  • Abigail Cowen ("Przeznaczenie: Saga Winx") jako Delilah,
  • Michael Bradway ("Naznaczeni") jako Charlie Florek,
  • Joseph Chiu ("Motorheads") jako Jordie,
  • Elisha Cuthbert ("Dom woskowych ciał") jako Sue Florek,
  • Robyn Ross ("Riverdale") jako Diane Fraser,
  • William Wilder ("Nie ten Paryż") jako Jake.

"Każdy kolejny rok" - kiedy premiera w Prime Video?

Showrunnerką serialu jest Amy B. Harris, która pracowała wcześniej m.in. przy "Seksie w wielkim mieście", "Plotkarze" i "Pamiętnikach Carrie". "Każdy kolejny rok" liczy łącznie osiem odcinków i zadebiutuje 8 czerwca podczas Tribeca Film Festival. 10 czerwca trafi zaś do Prime Video.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazdor "Off Campus" o porównaniach do "Gorącej rywalizacji". "Dlaczego mielibyśmy nie cieszyć się z obu?" - wywiad

"Każdy kolejny rok" - zwiastun

"Moja wina" czy "Twoja wina"? Rozpoznaj film
Pytanie 1 z 13
Z którego filmu pochodzi ten kadr?
Z którego filmu pochodzi ten kadr?
Serialowe nowości
Seriale 2026
Prime Video
Premiery serialowe
Serialowe zapowiedzi