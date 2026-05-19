"Off Campus" jeszcze nie ostygł, a do Prime Video już nadciąga kolejne romansidło na podstawie głośnej książki

Prime Video stało się w ostatnich latach Mekką miłośników romansideł i sierot po stacji The CW, która słynęła z produkowania niezliczonych teen dram. 13 maja w serwisie ukazała się adaptacja książek Elle Kennedy - "Off Campus", a na horyzoncie już majaczy idealny serial na początek wakacji. "Każdy kolejny rok" (ang. "Every Year After") to coś w sam raz dla fanów "Tego lata stałam się piękna".
"Każdy kolejny rok" - o czym opowie serial Prime Video?
Akcja rozgrywa się w wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, w którym para przyjaciół spędza każde wakacje. Relacja Percy (Sadie Soverall) i Sama (Matt Cornett) z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż wreszcie zostaje przerwana na lata. Wtem jednak Percy zmuszona jest porzucić swe wielkomiejskie życie i zmierzyć się z demonami przeszłości. Czy ponowne spotkanie z ukochanym udowodni, że prawdziwa miłość pokona wszystko, nawet największe wewnętrzne demony i traumy?
"Każdy kolejny rok" to opowiadana na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia w Barry's Bay - kwintesencji miasteczka nad jeziorem - romantyczna, nostalgiczna historia o pierwszych miłościach oraz ludziach i wyborach, które naznaczają nas na zawsze - czytamy w oficjalnym opisie.
"Każdy kolejny rok" - obsada
Fabułę oparto na bestsellerowej powieści dla młodzieży autorstwa Carley Fortune, która pełni funkcję jednej z producentek wykonawczych serialu. Główne role kreują Sadie Soverall ("Saltburn") jako Persephone "Percy" Fraser oraz Matt Cornett ("High School Musical: Serial") jako Sam Florek, a w obsadzie znaleźli się również m.in.:
- Aurora Perrineau ("Kaos") jako Chantal,
- Abigail Cowen ("Przeznaczenie: Saga Winx") jako Delilah,
- Michael Bradway ("Naznaczeni") jako Charlie Florek,
- Joseph Chiu ("Motorheads") jako Jordie,
- Elisha Cuthbert ("Dom woskowych ciał") jako Sue Florek,
- Robyn Ross ("Riverdale") jako Diane Fraser,
- William Wilder ("Nie ten Paryż") jako Jake.
"Każdy kolejny rok" - kiedy premiera w Prime Video?
Showrunnerką serialu jest Amy B. Harris, która pracowała wcześniej m.in. przy "Seksie w wielkim mieście", "Plotkarze" i "Pamiętnikach Carrie". "Każdy kolejny rok" liczy łącznie osiem odcinków i zadebiutuje 8 czerwca podczas Tribeca Film Festival. 10 czerwca trafi zaś do Prime Video.
