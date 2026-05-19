"Off Campus" jeszcze nie ostygł, a do Prime Video już nadciąga kolejne romansidło na podstawie głośnej książki

Prime Video stało się w ostatnich latach Mekką miłośników romansideł i sierot po stacji The CW, która słynęła z produkowania niezliczonych teen dram. 13 maja w serwisie ukazała się adaptacja książek Elle Kennedy - "Off Campus", a na horyzoncie już majaczy idealny serial na początek wakacji. "Każdy kolejny rok" (ang. "Every Year After") to coś w sam raz dla fanów "Tego lata stałam się piękna".

"Każdy kolejny rok" - o czym opowie serial Prime Video?

Akcja rozgrywa się w wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, w którym para przyjaciół spędza każde wakacje. Relacja Percy (Sadie Soverall) i Sama (Matt Cornett) z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż wreszcie zostaje przerwana na lata. Wtem jednak Percy zmuszona jest porzucić swe wielkomiejskie życie i zmierzyć się z demonami przeszłości. Czy ponowne spotkanie z ukochanym udowodni, że prawdziwa miłość pokona wszystko, nawet największe wewnętrzne demony i traumy?

"Każdy kolejny rok" to opowiadana na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia w Barry's Bay - kwintesencji miasteczka nad jeziorem - romantyczna, nostalgiczna historia o pierwszych miłościach oraz ludziach i wyborach, które naznaczają nas na zawsze - czytamy w oficjalnym opisie.

"Każdy kolejny rok" - obsada

Fabułę oparto na bestsellerowej powieści dla młodzieży autorstwa Carley Fortune, która pełni funkcję jednej z producentek wykonawczych serialu. Główne role kreują Sadie Soverall ("Saltburn") jako Persephone "Percy" Fraser oraz Matt Cornett ("High School Musical: Serial") jako Sam Florek, a w obsadzie znaleźli się również m.in.:

Aurora Perrineau ("Kaos") jako Chantal,

Abigail Cowen ("Przeznaczenie: Saga Winx") jako Delilah,

Michael Bradway ("Naznaczeni") jako Charlie Florek,

Joseph Chiu ("Motorheads") jako Jordie,

Elisha Cuthbert ("Dom woskowych ciał") jako Sue Florek,

Robyn Ross ("Riverdale") jako Diane Fraser,

William Wilder ("Nie ten Paryż") jako Jake.

"Każdy kolejny rok" - kiedy premiera w Prime Video?

Showrunnerką serialu jest Amy B. Harris, która pracowała wcześniej m.in. przy "Seksie w wielkim mieście", "Plotkarze" i "Pamiętnikach Carrie". "Każdy kolejny rok" liczy łącznie osiem odcinków i zadebiutuje 8 czerwca podczas Tribeca Film Festival. 10 czerwca trafi zaś do Prime Video.

"Każdy kolejny rok" - zwiastun