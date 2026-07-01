Taskmaster. Znamy wszystkich uczestników show. Wśród nich Żabson i Zosia Zborowska-Wrona

To oni wystąpią w polskim „Taskmasterze”

Obsada polskiej edycji „Taskmastera” jest już kompletna. Ostatnią uczestniczką ogłoszoną przez TVN została Zofia Zborowska-Wrona, która dołącza do wcześniej ujawnionych Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz Żabson.

To właśnie ta piątka zmierzy się z serią nietypowych wyzwań, w których nie liczy się wiedza, ale pomysłowość, umiejętność improwizacji i odwaga do podejmowania nieoczywistych decyzji. W świecie „Taskmastera” nie ma jednego właściwego rozwiązania, a zwycięża ten, kto najbardziej przekona gospodarza programu.

Zosia Zborowska-Wrona zamyka skład

Zofia Zborowska-Wrona od lat daje się poznać jako osoba bezpośrednia, z dużym poczuciem humoru i sporym dystansem do siebie. To właśnie takie cechy mogą okazać się wyjątkowo przydatne w programie, w którym uczestnicy regularnie trafiają na zadania wykraczające daleko poza codzienne schematy.

Każde wyzwanie w programie można rozwiązać na wiele sposobów, dlatego obok kreatywności równie ważne będą refleks, wyobraźnia i umiejętność zachowania zimnej krwi. O tym, kto poradził sobie najlepiej, zdecyduje jednak wyłącznie Taskmaster.

Adam Woronowicz oceni uczestników

W roli Taskmastera wystąpi Adam Woronowicz, który będzie oceniał zawodników według własnych zasad i intuicji. Towarzyszyć mu będzie Cezary Sikora jako Asystent Taskmastera, czuwający nad przebiegiem zadań i przestrzeganiem reguł.

Format stworzył brytyjski komik Alex Horne. „Taskmaster” zdobył popularność na całym świecie, doczekał się wielu lokalnych wersji i należy do najczęściej nagradzanych formatów rozrywkowych ostatnich lat, mając na koncie m.in. nagrodę BAFTA. Polska edycja programu już wkrótce zadebiutuje na antenie TVN.