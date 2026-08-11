Taniec z Gwiazdami 2026: UCZESTNICY. Kto wystąpi w 19. edycji? [PEŁNA LISTA]

Jesień 2026 zapowiada się niezwykle gorąco, a wszystko za sprawą kolejnej edycji najpopularniejszego tanecznego show w Polsce. Program "Taniec z Gwiazdami" 2026 powraca na antenę Polsatu, a wraz z nim dwanaścioro odważnych, którzy podejmą rękawicę i zmierzą się z morderczymi treningami, ocenami surowego jury i występami na żywo przed milionami widzów. Emocje sięgają zenitu, bo właśnie poznaliśmy pełną listę uczestników, którzy zatańczą w 19. edycji "Dancing with the Stars". Na parkiecie zobaczymy wielkie powroty, gwiazdy znane z wielkiego ekranu i absolutnych idoli młodego pokolenia.

Taniec z Gwiazdami 2026 - uczestnicy. Kto wystąpi?

Uczestnicy nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Producenci postawili na różnorodność, zapraszając do udziału osobistości z najróżniejszych światów show-biznesu. Kto tym razem powalczy o Kryształową Kulę?

Na parkiecie zobaczymy aktorkę młodego pokolenia i wokalistkę, Helenę Englert. Gwiazda, która debiutowała na ekranie już jako dwulatka w „Superprodukcji”, a którą widzowie pokochali za role w „Barwach szczęścia” i głośnych produkcjach „Pokusa” czy „#BringBackAlice”, teraz spróbuje swoich sił w tańcu.

To bez wątpienia jeden z najgłośniejszych powrotów! Marta „Mandaryna” Wiśniewska, ikona polskiego popu z początku lat 2000., znów wejdzie na parkiet. Autorka hitów takich jak „Here I Go Again” czy „Ev'ry Night” swoją karierę zaczynała jako tancerka i choreografka u boku zespołu Ich Troje.

Nie zabraknie też dawki dobrego humoru, którą zapewni Piotr „Guma” Gumulec. Lider Kabaretu Chyba, znany widzom Polsatu z programu „Kabaret na żywo” i randkowego show „Umów się ze mną. Take Me Out”, z pewnością wniesie na salę treningową mnóstwo pozytywnej energii.

Stawkę uzupełnia ceniony aktor Krzysztof Kwiatkowski. Widzowie kojarzą go z takich seriali jak „Hotel 52”, „Pierwsza miłość” czy „M jak miłość”. Aktor brał już udział w show Polsatu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, a teraz pokaże swoje umiejętności taneczne.

Do rywalizacji dołącza także Włoch, który podbił serca Polaków - Matteo Brunetti. Kucharz znany z 6. edycji „MasterChefa” i autor książki „Włoska uczta” zamieni kuchenny fartuch na buty do tańca.

Kolejne nazwiska na liście robią równie wielkie wrażenie. Na parkiecie zobaczymy jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, Izabelę Kunę. Gwiazda filmów „Lejdis” i serii „Teściowie” oraz wielu popularnych seriali, jak „Barwy szczęścia” czy „Sexify”, z pewnością będzie jedną z faworytek.

Prawdziwą legendę zobaczymy w osobie Joanny Jędrzejczyk. Jedna z najbardziej utytułowanych polskich sportsmenek, mistrzyni i ikona światowego MMA, pokaże, czy jej determinacja i siła charakteru pomogą jej także w opanowaniu walca i rumby.

Na parkiecie pojawi się również niezwykle utalentowana wokalistka jazzowa Monika Borzym. Artystka, której pierwsze dwa albumy pokryły się platyną i która zachwyciła widzów w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, teraz zmierzy się z tanecznym wyzwaniem.

Nie mogło zabraknąć idola młodego pokolenia. Dominik Rupiński, którego na TikToku śledzą ponad 4 miliony fanów, zamieni tworzenie rozrywkowych filmików na intensywne treningi. Czy jego „Sweet Life” będzie równie słodki na parkiecie?

Do walki o Kryształową Kulę stanie także Kaeyra. Urodzona w Chicago wokalistka, której singiel „Sour” zdobył w Polsce status Złotej Płyty, pokaże, czy na parkiecie czuje się równie dobrze, jak na scenie.

Listę uczestników zamykają dwaj młodzi i zdolni aktorzy. Jasper Sołtysiewicz, znany widzom z ról w serialach „Barwy szczęścia”, „Przyjaciółki” czy „Korona królów”, oraz Dominik Smaruj, czyli Filip Wenerski z hitu Polsatu „Pierwsza miłość”.

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