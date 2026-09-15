M jak miłość. Tajemnica Kasi wyjdzie na jaw? Jakub nadal nie wie, że ma córkę

Sowiński zostanie zamordowany. Nie przekaże prawdy o ojcostwie córki Kasi

Położenie Kasi stało się niezwykle skomplikowane. Sowiński dysponował dowodami zdolnymi wywrócić jej świat do góry nogami. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że testy DNA zostały zmanipulowane, a Mariusz niesłusznie wierzy w swoje ojcostwo. W rzeczywistości biologicznym ojcem dziecka jest Jakub. Sowiński bynajmniej nie miał zamiaru milczeć bezinteresownie. Traktował tę tajemnicę jako doskonałą kartę przetargową, bezwzględnie szantażując Kasię i wymuszając na niej kolejne przysługi. Lekarka żyła w ciągłym strachu, świadoma, że najdrobniejszy krok szantażysty może doprowadzić do katastrofy. Niebawem jednak sytuacja przybierze nieoczekiwany obrót. Sowiński zginie z rąk Mariusza. Tym samym morderstwo zamknie mu usta, zanim Jakub dowie się prawdy o swoim ojcostwie.

Laborantka Anka przestanie szantażować Kasię

Nie tylko Sowiński próbował zbić kapitał na kłamstwie Kasi. Wcześniej lekarka miała na głowie laborantkę Ankę. Choć kobieta początkowo zgodziła się sfałszować dokumentację medyczną, bo sama była przez Kasię szantażowana, z czasem jej prywatne kłopoty wzięły górę. Zaczęła nachodzić Kasię w najmniej odpowiednich momentach, żądając gotówki w zamian za dochowanie tajemnicy. Jednak Anka również nie czuła się pewnie w tej rozgrywce. Stawała się coraz bardziej zagubiona i przerażona, aż w końcu całkowicie wycofała się z życia lekarki. Kasia wyznała nawet Anecie, że dawna współpracownica odpuściła i wyprowadziła się do Krakowa.

Wygląda na to, że przynajmniej z tej strony Kasia nie musi już obawiać się nagłego zdemaskowania. Anka opuściła jej życie, a Sowiński poniesie śmierć. Główne osoby mogące obrócić ten sekret wniwecz, przestają stanowić jakiekolwiek zagrożenie.

Aneta zna całą prawdę, ale nie powie o niej Jakubowi

W całej układance pozostaje jeszcze Aneta. Należy do ścisłego grona wtajemniczonych w kulisy afery z testami ojcostwa. Mimo że przyjaciółka Kasi zna całą historię od podszewki, do tej pory nie pisnęła słowem Jakubowi. Trudno też zakładać, że nagle zmieni zdanie. Kobiety łączy silna więź, więc skoro Aneta milczała do tej pory, nic nie zapowiada, by śmierć Sowińskiego miała skłonić ją do wyjawienia prawdy. To dla Kasi potężny ciężar zrzucony z barków. Jeśli Aneta wciąż będzie trzymać język za zębami, a Sowiński zabierze tajemnicę do grobu, Jakub może nigdy nie poznać tożsamości swojej prawdziwej córki. Jednak dla Kasi to nie koniec problemów.

Co gorsza, śmierć Sowińskiego wcale nie zwiastuje spokoju. Następstwa tego morderstwa zmuszą Kasię do obaw przed samym Mariuszem. To on pociągnie za spust, gdy nakryje Sowińskiego w towarzystwie Kasi. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że wyeliminował rywala zagrażającego ich związkowi. Niestety, wkrótce Mariusz zacznie zachowywać się coraz bardziej alarmująco. Mężczyzna nabierze podejrzeń, że Kasia coś przed nim ukrywa. Będzie stawał się chorobliwie zazdrosny i brutalny w swoich reakcjach. Lekarka na własne oczy przekona się o jego mrocznej naturze i zrozumie, że morderstwo wcale nie rozwiązało jej problemów.

M jak miłość ZWIASTUN. Marysia dowie się o zdradzie Artura? Mariusz pobije Kasię!