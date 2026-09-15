W poprzednim odcinku Münevver szukała szkoły dla Mine. Burak i Yasemin potajemnie spotkali się w szpitalu. Ayfer zaczęła podejrzewać, że Halil coś ukrywa, więc postanowiła go śledzić. Meltem nadal atakowała Yasemin na izbie przyjęć. Później Yasemin zadzwoniła do Mine, a rozmowa z siostrą bardzo ucieszyła dziewczynkę. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 46 - streszczenie

Burak i Yasemin potajemnie umówią się na kolację. Münevver będzie czekała na telefon od wnuczki. Deniz podpowie Pınar, jak przeprosić babcię Münevver. Tahsin skonfrontuje się z Remzim i dowie się, że Pakize jest w śpiączce. Ayfer odkryje, że Halil przekazał Remziemu pieniądze.

„Splątane losy” odcinek 46 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

46. odcinek serialu „Splątane losy” będzie można obejrzeć w środę, 16 września 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 14:00. Burak, Yasemin i ich bliscy znów znajdą się w centrum rodzinnych problemów. W tym odcinku napięcie wzrośnie także wokół Halila i Remziego.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie wywraca się do góry nogami, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie na nowo otwiera sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. W centrum tej historii jest rodzinna tajemnica oraz konsekwencje decyzji, które zaważyły na losach kilku pokoleń. Równolegle rozwija się uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, utrudniane przez sytuację w ich rodzinach. To opowieść o rodzinnych konfliktach, romansie i odpowiedzialności za bliskich. W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer