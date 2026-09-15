Hotel Paradise. Ostatnia szansa na udział w programie! Produkcja szuka nowych uczestników

Hotel Paradise - castingi

Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawił się komunikat dotyczący castingu.

„Ostatnia szansa, by zgłosić się na casting do Hotelu Paradise! 🌴🔥” – poinformowała produkcja.

Twórcy programu zachęcają do zgłoszeń osoby, które chciałyby przeżyć przygodę w egzotycznym miejscu, poznać nowych ludzi i sprawdzić się w warunkach reality show. W zapowiedzi pojawiają się również flirt, nowe znajomości i nieoczekiwane zwroty akcji.

„To naprawdę LAST CALL! Jeśli chcesz zostać jednym z uczestników kolejnej edycji Hotelu Paradise, nie odkładaj decyzji na później” – czytamy.

Hotel Paradise. Co trzeba zrobić, żeby zgłosić się do programu?

Prześledziliśmy, czego wymaga produkcja. W formularzu castingowym przede wszystkim należy podać podstawowe dane, m.in. imiona, nazwisko, datę urodzenia, wzrost, miasto i województwo. Kandydaci muszą również zostawić numer telefonu, adres e-mail oraz linki do swoich profili w mediach społecznościowych.

Produkcja pyta także o zainteresowania, pasje i charakterystyczne cechy. Trzeba opisać kilka słów o sobie oraz odpowiedzieć, czy wcześniej brało się udział w programach telewizyjnych lub internetowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia. Wymagane jest przynajmniej jedno zdjęcie portretowe oraz jedno przedstawiające całą sylwetkę w stroju kąpielowym. Kandydaci muszą również przygotować krótką wizytówkę wideo, w której opowiedzą o sobie, swoich zainteresowaniach i powodach, dla których chcieliby pojawić się w telewizji. Wygląda więc na to, że casting do kolejnej edycji „Hotelu Paradise” wchodzi w decydującą fazę. Kto ostatecznie znajdzie się wśród nowych uczestników programu, przekonamy się dopiero po zakończeniu naboru.