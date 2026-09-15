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W poprzednim odcinku Engin wyjaśnił Cihanowi, dlaczego podejrzewa Beyzę. Hancer nie wycofała się z oskarżeń i nadal zarzucała jej kłamstwa. Po rozmowie z ojcem Beyza przyszła do Cihana z propozycją układu. Cihan zaczął się zastanawiać, czy może jej zaufać. Niepewność wokół Beyzy tylko się nasiliła.
„Panna młoda” odcinek 205 - streszczenie
Engin przekona Cihana, że Beyza może być zdolna nawet do zbrodni. Te słowa sprawią, że Mukadder zażąda od niej wyjaśnień. W tym czasie plan podmiany testów na rodzicielstwo nie wypali. Cihan nie da się zbyć i stanowczo zażąda przeprowadzenia badań.
„Panna młoda” odcinek 205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
205. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje 23 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. To właśnie wtedy Cihan stanowczo zażąda przeprowadzenia badań. Beyza będzie musiała zmierzyć się z coraz poważniejszymi podejrzeniami.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, również przystaje na zaaranżowane małżeństwo. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także Beyza, była żona Cihana. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin