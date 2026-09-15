W poprzednim odcinku Engin wyjaśnił Cihanowi, dlaczego podejrzewa Beyzę. Hancer nie wycofała się z oskarżeń i nadal zarzucała jej kłamstwa. Po rozmowie z ojcem Beyza przyszła do Cihana z propozycją układu. Cihan zaczął się zastanawiać, czy może jej zaufać. Niepewność wokół Beyzy tylko się nasiliła.

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„Panna młoda” odcinek 205 - streszczenie

Engin przekona Cihana, że Beyza może być zdolna nawet do zbrodni. Te słowa sprawią, że Mukadder zażąda od niej wyjaśnień. W tym czasie plan podmiany testów na rodzicielstwo nie wypali. Cihan nie da się zbyć i stanowczo zażąda przeprowadzenia badań.

„Panna młoda” odcinek 205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

205. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje 23 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. To właśnie wtedy Cihan stanowczo zażąda przeprowadzenia badań. Beyza będzie musiała zmierzyć się z coraz poważniejszymi podejrzeniami.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, również przystaje na zaaranżowane małżeństwo. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także Beyza, była żona Cihana. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin