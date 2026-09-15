"Panna młoda": streszczenie odcinka 205

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-15 12:32

W 205. odcinku „Panny młodej” Beyza znajdzie się pod coraz większą presją. Engin zasieje w Cihanie poważne podejrzenia, a Mukadder nie odpuści i zażąda odpowiedzi. Tymczasem ktoś spróbuje wpłynąć na wynik testów na rodzicielstwo. Cihan nie zamierza jednak dać się zbyć.

W poprzednim odcinku Engin wyjaśnił Cihanowi, dlaczego podejrzewa Beyzę. Hancer nie wycofała się z oskarżeń i nadal zarzucała jej kłamstwa. Po rozmowie z ojcem Beyza przyszła do Cihana z propozycją układu. Cihan zaczął się zastanawiać, czy może jej zaufać. Niepewność wokół Beyzy tylko się nasiliła.

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„Panna młoda” odcinek 205 - streszczenie

Engin przekona Cihana, że Beyza może być zdolna nawet do zbrodni. Te słowa sprawią, że Mukadder zażąda od niej wyjaśnień. W tym czasie plan podmiany testów na rodzicielstwo nie wypali. Cihan nie da się zbyć i stanowczo zażąda przeprowadzenia badań.

„Panna młoda” odcinek 205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

205. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje 23 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. To właśnie wtedy Cihan stanowczo zażąda przeprowadzenia badań. Beyza będzie musiała zmierzyć się z coraz poważniejszymi podejrzeniami.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, również przystaje na zaaranżowane małżeństwo. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także Beyza, była żona Cihana. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Beyza z serialu Panna młoda w koszuli w panterkę patrzy w bok. O streszczeniu 205. odcinka przeczytasz na Eska.
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Panna młoda turecki serial
panna młoda