Turgut przyzna się do zabójstwa Ezgi, ale nie zdradzi wszystkiego w 1082. odcinku „Dziedzictwa”

W 1080. odcinku Sinan zatrzymał Turguta, jednak podejrzany nie chciał przyznać się do zabójstwa. Śledczy nie mieli wystarczających dowodów, by oczyścić Aynur z zarzutów. Dopiero w 1081. odcinku pomysł dziewczyny pomógł Sinanowi i Czarnej przełamać opór zatrzymanego.

Turgut Evrensoy w końcu przyzna się do winy. Jego zeznania będą ważnym przełomem w śledztwie dotyczącym śmierci Ezgi, jednak nie pozwolą Sinanowi zamknąć wszystkich wątków sprawy. Mężczyzna nie zamierza bowiem ujawniać, kto stał za zleceniem zbrodni. Mimo przyznania się do odpowiedzialności za morderstwo będzie konsekwentnie chronił swojego zleceniodawcę. Sinan znajdzie się więc w patowej sytuacji. Z jednej strony będzie miał potwierdzenie, że podejrzenia wobec Turguta były słuszne, z drugiej nadal nie pozna osoby, która mogła kierować działaniami przestępcy. To właśnie ustalenie jej tożsamości będzie kolejnym ważnym zadaniem prokuratora.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1082

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1082. zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Który wątek z serialu "Dziedzictwo" podoba ci się bardziej: Nany i Poyraza czy Sinana i Aynur? Nany i Poyraza Sinana i Aynur

11