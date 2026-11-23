Jana ukryje się u Ramony, a Manuel postawi się matce w 528. odcinku „La Promesy”

Manuel i Jana od dawna planowali wspólną przyszłość, ale ich związek od początku napotykał przeszkody. Jana obawiała się reakcji rodziny narzeczonego na ich związek, dlatego nie chciała, aby ktokolwiek dowiedział się o ceremonii, którą zaplanowali za plecami bliskich. Manuel zdradził jedynie Currowi datę ślubu, jednak ich sekret wyszedł na jaw. Cruz dowiedziała się o planach syna w 526. odcinku dzięki zeszytowi Marii, który wcześniej wykradł Santos. W 527. odcinku zakochani przyszli do kaplicy, by wziąć ślub, ale spotkała ich niemiła niespodzianka. Ceremonia nie doszła do skutku, a Cruz doprowadziła do rozdzielenia pary. W 528. odcinku Jana będzie musiała chronić się w domu Ramony. Manuel nie zamierza jednak zaakceptować sytuacji, w której matka decyduje o jego życiu uczuciowym. Markiza spróbuje jeszcze przekonać syna, że Jana chce go usidlić ze względu na pieniądze i tytuł. Będzie podważać szczerość uczuć dziewczyny, ale Manuel nie da wiary jej słowom. Zamiast zrezygnować z narzeczonej, poprosi Marię, żeby sprowadziła ją z powrotem do pałacu. Zdecyduje się również na odważny krok, co zobaczymy w 528. odcinku "La Promesy". Manuel ogłosi wszystkim w pałacu, iż kocha Janę!

Martina nie chce stracić Matilde, a księżna naciska na Verę

Wątek Martiny (Amparo Piñero) i Matilde również będzie miał ciąg dalszy. W 527. odcinku dziewczyna wybuchła złością, ponieważ zauważyła, że Curro i Matilde stają się sobie coraz bliżsi. Zazdrość skomplikowała jej relacje z otoczeniem, ale teraz Martina spróbuje naprawić sytuację. Przeprosi Matilde za swój wybuch i poprosi ją, żeby nie opuszczała La Promesy. Będzie jej zależało na tym, by dziewczyna pozostała w pałacu. Czy Matilde przyjmie przeprosiny?

Tymczasem Margarita i Ignacio będą zajęci przygotowaniami do ślubu. Para zacznie planować przyjęcie weselne, co oznacza kolejne zmiany w życiu mieszkańców La Promesy.

Nie ustanie również presja wywierana na Verę. Księżna de Carril nadal będzie domagać się od córki zwrotu skradzionych pieniędzy. W 527. odcinku Vera opowiedziała Lopemu, dlaczego zabrała ojcu pieniądze. Teraz dziewczyna ponownie znajdzie się w trudnej sytuacji, ponieważ matka nie zamierza odpuścić. Czy Vera zdecyduje się spełnić jej żądania?

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 528. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 528. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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