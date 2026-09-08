W poprzednim odcinku Kaśka udawała, że wszystko jest w porządku, choć w domu panowało napięcie. Kaja konsultowała pacjenta ze stażystami i znów starła się z Natalią, która uparcie trzymała się własnej diagnozy. Gdy stan mężczyzny nagle się pogorszył, przerażonego pacjenta wsparł Wiktor, czym zrobił wrażenie na Kai. Wieczorem Piotrowska wprowadziła się do wynajętego mieszkania. Grzesiek nie mógł odebrać jej rzeczy od Wojtka, więc pomoc zaproponował Wiktor. Marta opowiedziała Tomkowi o problemach z rodzicami, a on poradził jej, by ściągnęła ojca do Krakowa pod pretekstem oglądania auta. Mężczyzna i tak unikał rozmowy. Maciek zabrał Kasię na oglądanie domu, gdzie córkę właścicielki poraził prąd. Lekarze ruszyli jej na ratunek i wezwali pogotowie. Co wydarzy się dalej?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Szpital św. Anny” odcinek 141 - streszczenie

Daria wyjdzie ze szpitala z córeczką, a Irena przywita je niespodzianką. W domu codzienność z niemowlakiem szybko wymknie się spod kontroli. Daria poczuje, że nie daje rady, i poprosi Krzysztofa o pomoc. Na SOR trafi 50-latka z podejrzeniem zawału. Łukasz, na prośbę Mirka, skonsultuje pacjentkę, a potem skieruje ją na blok operacyjny. Kaja po seksie z Wiktorem zacznie unikać stażysty, bo przestraszy się konsekwencji w pracy. Sabina wróci do domu, lecz Zyta zauważy, że kobieta boi się samotności. Zaproponuje więc, że odwiezie ją do mieszkania. Do szpitala trafi też młoda kobieta, która zasłabła podczas lotu balonem. Przez przypadek przebadana zostanie również jej koleżanka. Szybko okaże się, że potrzebuje konsultacji onkologa. Tymczasem w szpitalu ruszy audyt prowadzony przez urzędniczkę Aldonę Zarzecką.

„Szpital św. Anny” odcinek 141 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

141. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku, o godzinie 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Tym razem Daria będzie musiała zmierzyć się z trudną codziennością po powrocie do domu z córeczką.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Na pierwszym planie są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują trudne decyzje i walczą o zdrowie pacjentów. Po dyżurach mierzą się jednak także z problemami w życiu prywatnym, jako matki, partnerki, córki, siostry i przyjaciółki. W historii ważne są przyjaźń, konflikty w zespole, zawodowa solidarność, miłość, ambicja oraz rodzinne obowiązki. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk