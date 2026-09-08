W poprzednim odcinku Zośka od rana szukała wymówki, żeby nie iść na kolację do Giulii. Wciąż wracała jednak myślami do Kamila, który przekonywał ją, że powinna zrobić to dla Oliwii i Nico. W tym samym czasie jej relacja z Marco zaczęła nabierać tempa, a Zośka dowiedziała się, że mężczyzna właśnie zakończył małżeństwo. Marco zabrał ją i Oliwię do Alberobello, gdzie Zośka lepiej poznała jego przeszłość, a oboje wyraźnie zbliżyli się do siebie. Wieczorem u Giulii uwagę Zośki przykuły wazony Teste di Moro, identyczne z tymi, które kiedyś kupił Kamil. Oliwia poczuła żal, gdy Nico pokazał jej domek na drzewie zbudowany przez ojca. Atmosfera zrobiła się naprawdę napięta, gdy Giulia zaczęła mówić o Kamilu jak o kimś bliskim. Na koniec wyznała Zośce, że połowa jej domu należała do Kamila.

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„Felicita” odcinek 5 - streszczenie

Po burzliwej kolacji u Giulii Zośka wróci wspomnieniami do pierwszego pobytu w Polignano i zaręczyn z Kamilem. Nocą usiądzie na tej samej plaży, ale nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, czego dowiedziała się po śmierci męża. Zapłakana zadzwoni do Ewki, a następnego dnia zdecyduje, że wraca do Polski. Będzie chciała odnaleźć dokumenty dotyczące domu Giulii. Przed wyjazdem Oliwia spotka się z Davide, a ich spotkanie zakończy się pierwszym pocałunkiem. W pensjonacie Zośka przypadkiem pozna Stellę, babcię Marco, która martwi się rozwodem wnuka. Marco da Zośce do zrozumienia, że żałuje jej wyjazdu i chciałby, żeby wróciła. Po powrocie do Warszawy Zośka opowie Jagodzie i Ewce o domu w Polignano. Razem zaczną szukać dokumentów Kamila. Tymczasem Giulia przyzna sąsiadkom, że wyznała Zośce prawdę o domu, a plotka szybko obiegnie całe miasteczko.

„Felicita” odcinek 5 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

5. odcinek serialu „Felicita” będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Tego wieczoru Zośka podejmie decyzję o powrocie do Polski.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i próbie ułożenia sobie życia po bolesnej stracie. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości razem z nastoletnią córką Oliwią. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. Zośka i Oliwia muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, spadku i rodzinnych sekretach. W tej historii liczą się żałoba, przebaczenie, pierwsze uczucie Oliwii oraz trudna droga do nowego początku. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello