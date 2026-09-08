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W poprzednim odcinku Zośka od rana szukała wymówki, żeby nie iść na kolację do Giulii. Wciąż wracała jednak myślami do Kamila, który przekonywał ją, że powinna zrobić to dla Oliwii i Nico. W tym samym czasie jej relacja z Marco zaczęła nabierać tempa, a Zośka dowiedziała się, że mężczyzna właśnie zakończył małżeństwo. Marco zabrał ją i Oliwię do Alberobello, gdzie Zośka lepiej poznała jego przeszłość, a oboje wyraźnie zbliżyli się do siebie. Wieczorem u Giulii uwagę Zośki przykuły wazony Teste di Moro, identyczne z tymi, które kiedyś kupił Kamil. Oliwia poczuła żal, gdy Nico pokazał jej domek na drzewie zbudowany przez ojca. Atmosfera zrobiła się naprawdę napięta, gdy Giulia zaczęła mówić o Kamilu jak o kimś bliskim. Na koniec wyznała Zośce, że połowa jej domu należała do Kamila.
„Felicita” odcinek 5 - streszczenie
Po burzliwej kolacji u Giulii Zośka wróci wspomnieniami do pierwszego pobytu w Polignano i zaręczyn z Kamilem. Nocą usiądzie na tej samej plaży, ale nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, czego dowiedziała się po śmierci męża. Zapłakana zadzwoni do Ewki, a następnego dnia zdecyduje, że wraca do Polski. Będzie chciała odnaleźć dokumenty dotyczące domu Giulii. Przed wyjazdem Oliwia spotka się z Davide, a ich spotkanie zakończy się pierwszym pocałunkiem. W pensjonacie Zośka przypadkiem pozna Stellę, babcię Marco, która martwi się rozwodem wnuka. Marco da Zośce do zrozumienia, że żałuje jej wyjazdu i chciałby, żeby wróciła. Po powrocie do Warszawy Zośka opowie Jagodzie i Ewce o domu w Polignano. Razem zaczną szukać dokumentów Kamila. Tymczasem Giulia przyzna sąsiadkom, że wyznała Zośce prawdę o domu, a plotka szybko obiegnie całe miasteczko.
„Felicita” odcinek 5 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
5. odcinek serialu „Felicita” będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Tego wieczoru Zośka podejmie decyzję o powrocie do Polski.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i próbie ułożenia sobie życia po bolesnej stracie. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości razem z nastoletnią córką Oliwią. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. Zośka i Oliwia muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, spadku i rodzinnych sekretach. W tej historii liczą się żałoba, przebaczenie, pierwsze uczucie Oliwii oraz trudna droga do nowego początku. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello