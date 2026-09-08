"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3398

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-08 6:55

W 3398. odcinku „Barw szczęścia” Dominika coraz mocniej poczuje, że konflikt z Renatą może zniszczyć nie tylko ich firmę, ale też przyjaźń. Jej obawy wzrosną, gdy Marcin zdradzi, że Renata zniknęła z domu w środku nocy. Tymczasem Renata zrobi coś, co tylko pogłębi niepokój Dominiki.

Kobieta w czerwonej bluzie leży na szarej kanapie i patrzy w górę. O losach bohaterki Barw szczęścia czytaj na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Rawiczowa odkryła, że z Basią łączy ją zaskakująco wiele, a jej relacja z Tolkiem wyraźnie się zacieśniła. Klemens uświadomił Dominice, jak poważne ryzyko wiąże się z dalszą współpracą z Renatą. Wspólniczka nagle odmówiła dalszej pracy w Feel Good, zażądała rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych. Oliwka próbowała pomóc Justinowi, dyskretnie organizując mu spotkanie z Olą. Celina namówiła Łukasza, by zaprosił Karolinę i Stańskiego, a potem wykorzystała nieuwagę gości, by potajemnie skopiować z telefonu Różańskiej poufne dane. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3398 - streszczenie

Dominika zatrudni Luizę w Feel Good. Coraz bardziej będzie odczuwać, jak narasta konflikt z Renatą, i pogodzi się z tym, że traci nie tylko wspólniczkę, ale także przyjaciółkę. Jej niepokój wzrośnie, gdy Marcin wyzna, że Renata zniknęła z domu w środku nocy. Tymczasem Renata potajemnie spotka się z dilerem i kupi kolejne narkotyki. Oliwka umówi się z Kępskim i oznajmi mu, że chce odkupić jego udziały w firmie. Tomasz nadal będzie jednak wierzył, że uda im się odbudować relację. Celina przekaże Justinowi zebrane informacje o Karolinie, a Skotnicki pójdzie do Oli prosić ją o drugą szansę.

„Barwy szczęścia” odcinek 3398 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3398. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego dnia Dominika dowie się, że Renata zniknęła z domu w środku nocy.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu nie brakuje też zawodowych kryzysów, miłosnych komplikacji oraz sąsiedzkich konfliktów. To historia wielu rodzin i bohaterów z różnych pokoleń. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3397-3401
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Rolki

barwy szczęścia