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W poprzednim odcinku Rawiczowa odkryła, że z Basią łączy ją zaskakująco wiele, a jej relacja z Tolkiem wyraźnie się zacieśniła. Klemens uświadomił Dominice, jak poważne ryzyko wiąże się z dalszą współpracą z Renatą. Wspólniczka nagle odmówiła dalszej pracy w Feel Good, zażądała rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych. Oliwka próbowała pomóc Justinowi, dyskretnie organizując mu spotkanie z Olą. Celina namówiła Łukasza, by zaprosił Karolinę i Stańskiego, a potem wykorzystała nieuwagę gości, by potajemnie skopiować z telefonu Różańskiej poufne dane. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Barwy szczęścia” odcinek 3398 - streszczenie
Dominika zatrudni Luizę w Feel Good. Coraz bardziej będzie odczuwać, jak narasta konflikt z Renatą, i pogodzi się z tym, że traci nie tylko wspólniczkę, ale także przyjaciółkę. Jej niepokój wzrośnie, gdy Marcin wyzna, że Renata zniknęła z domu w środku nocy. Tymczasem Renata potajemnie spotka się z dilerem i kupi kolejne narkotyki. Oliwka umówi się z Kępskim i oznajmi mu, że chce odkupić jego udziały w firmie. Tomasz nadal będzie jednak wierzył, że uda im się odbudować relację. Celina przekaże Justinowi zebrane informacje o Karolinie, a Skotnicki pójdzie do Oli prosić ją o drugą szansę.
„Barwy szczęścia” odcinek 3398 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3398. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego dnia Dominika dowie się, że Renata zniknęła z domu w środku nocy.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu nie brakuje też zawodowych kryzysów, miłosnych komplikacji oraz sąsiedzkich konfliktów. To historia wielu rodzin i bohaterów z różnych pokoleń. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak