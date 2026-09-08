W poprzednim odcinku Rawiczowa odkryła, że z Basią łączy ją zaskakująco wiele, a jej relacja z Tolkiem wyraźnie się zacieśniła. Klemens uświadomił Dominice, jak poważne ryzyko wiąże się z dalszą współpracą z Renatą. Wspólniczka nagle odmówiła dalszej pracy w Feel Good, zażądała rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych. Oliwka próbowała pomóc Justinowi, dyskretnie organizując mu spotkanie z Olą. Celina namówiła Łukasza, by zaprosił Karolinę i Stańskiego, a potem wykorzystała nieuwagę gości, by potajemnie skopiować z telefonu Różańskiej poufne dane. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3398 - streszczenie

Dominika zatrudni Luizę w Feel Good. Coraz bardziej będzie odczuwać, jak narasta konflikt z Renatą, i pogodzi się z tym, że traci nie tylko wspólniczkę, ale także przyjaciółkę. Jej niepokój wzrośnie, gdy Marcin wyzna, że Renata zniknęła z domu w środku nocy. Tymczasem Renata potajemnie spotka się z dilerem i kupi kolejne narkotyki. Oliwka umówi się z Kępskim i oznajmi mu, że chce odkupić jego udziały w firmie. Tomasz nadal będzie jednak wierzył, że uda im się odbudować relację. Celina przekaże Justinowi zebrane informacje o Karolinie, a Skotnicki pójdzie do Oli prosić ją o drugą szansę.

„Barwy szczęścia” odcinek 3398 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3398. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego dnia Dominika dowie się, że Renata zniknęła z domu w środku nocy.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu nie brakuje też zawodowych kryzysów, miłosnych komplikacji oraz sąsiedzkich konfliktów. To historia wielu rodzin i bohaterów z różnych pokoleń. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak