W poprzednim odcinku Kasia znów przekonała się, że Bartek nie zamierza odpuścić swoich złośliwości. Podzielił półki w lodówce, zabrał ekspres do kawy, a nawet zablokował jej wyjazd z domu. Kaja zajęła się pacjentem z dusznością i podejrzewała u niego zawał. W szpitalu pojawiła się też jego rodzina, która miała świętować z nim i jego żoną złote gody. Do Kaśki trafił chłopiec z wymiotami i bólem brzucha. Maciek upierał się, że to wyrostek, ale Hajduk chciała poszerzyć diagnostykę. Stan dziecka zaczął się jednak pogarszać, więc konieczna była pilna operacja, która nie przebiegała zgodnie z planem. Po dyżurze Kaja przegrała walkę o wynajem mieszkania, a chwilę później musiała wrócić do szpitala. Stan mężczyzny po koronarografii nagle się pogorszył, a diagnoza zszokowała jego bliskich. Na SOR-ze pojawił się sobowtór Mirka Rogowskiego, przez co personel mylił obu mężczyzn. Zychowicz powierzył Kai opiekę nad stażystami. Wśród nich był chłopak, którego Piotrowska wcześniej spotkała w mieszkaniu do wynajęcia. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 137 - streszczenie

Marta będzie szykować się do egzaminu do pogotowia lotniczego, ale stres zacznie dawać jej się we znaki. Tomek przypomni jej o popołudniowym spotkaniu w sali weselnej. Wkrótce zespół dostanie wezwanie do kobiety po próbie samobójczej. Na miejscu okaże się, że pomocy potrzebuje Sabina Krawczyk. Na SOR-ze będzie już czekała na nią Gośka. Marta powiadomi o wszystkim Zytę, a obie będą martwić się o koleżankę. Orłowicz koniecznie zechce zobaczyć Sabinę, lecz usłyszy bolesne oskarżenie. Krawczyk stwierdzi, że walka Zyty ze Streckerem zniszczyła także jej życie. Tymczasem dr Bursztyn, choć sama będzie źle się czuła, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a w jej wnętrzu rozpocznie się poród.

„Szpital św. Anny” odcinek 137 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

137. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w środę, 9 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. Marta dowie się o dramatycznej sytuacji Sabiny. Z kolei dr Bursztyn będzie musiała pomóc rodzącej pacjentce w wyjątkowo trudnych warunkach.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i ratują pacjentów pod presją czasu. Życie zawodowe przeplata się u nich z prywatnymi problemami, rodzinnymi obowiązkami, miłością i ambicjami. Ważne są też przyjaźń, solidarność w zespole oraz konflikty między pracownikami. Mimo różnic charakterów i doświadczeń bohaterki mogą na siebie liczyć. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk