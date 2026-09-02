W poprzednim odcinku Melih oddał Cihanowi neseser z gotówką, ale napięcie wokół pieniędzy wcale nie opadło. Po awanturze policja wezwała Hancer i Beyzę na posterunek. Engin i Sila jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli, bo zaczęli sobie ufać i spędzać razem więcej czasu. Beyza straciła panowanie nad sobą, wybiła okno w starym domu i w furii krzyczała na Hancer. Cihan odesłał ją do ojca, licząc, że w ten sposób zakończy konflikt. Czy tym razem sytuacja wymknie się spod kontroli?

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„Panna młoda” odcinek 194 - streszczenie

Hancer i Melih odwiedzą Engina oraz Silę, gdy Cihan przyniesie ostatnią odczytaną wiadomość e-mail od Yasemin. W tym samym czasie Nusret ostro zaatakuje Beyzę. Oskarży ją o to, że nie potrafi być dobrą matką. Engin nie przestanie analizować treści wiadomości. W końcu zrozumie, że mail ma bezpośredni związek ze śmiercią jego siostry.

„Panna młoda” odcinek 194 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

194. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Warto włączyć telewizor punktualnie, bo tego dnia napięcie między Beyzą i Nusretem mocno wzrośnie.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musi radzić sobie z życiowymi problemami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się poślubić Cihana, by sfinansować jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu grają m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin