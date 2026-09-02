Gdzie na grzyby we wrześniu 2026? Mapa Polski wskazuje, gdzie obrodziło

Początek września to doskonały czas na grzybobranie. Sprzyjająca aura zapowiada udane zbiory na terenie całego kraju. Zbieracze już teraz chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Wśród najlepszych lokalizacji wymieniają Pomorze, okolice Łodzi oraz Śląsk. Jeśli chcesz dołączyć do szczęśliwców z pełnymi koszami, sprawdź dokładnie, w które rejony warto się wybrać.

Gdzie na grzyby we wrześniu? Polska mapa grzybów

Początek września to tradycyjnie start sezonu na leśne zbiory. Tysiące Polaków czeka na ten moment, by wrócić do domów z pełnymi koszami. Ostatnie deszcze i wysokie temperatury stworzyły idealne warunki dla grzybów. W wielu częściach kraju zaczęły rosnąć już pierwsze podgrzybki i borowiki. Najlepsze miejsca do zbiorów we wrześniu 2026 roku zdradzają sami grzybiarze.

Internetowe relacje wskazują, że Pomorze jest obecnie jednym z najbardziej obfitych w grzyby regionów. Zbieracze polecają szczególnie okolice Chojnic i Wejherowa. Sukcesy notują także mieszkańcy Łodzi i Gorzowa Wielkopolskiego – w rejonie Aleksandrowa Łódzkiego zbiory mogą przekroczyć 10 kg. Z kolei serwis grzyby.pl podaje, że lasy wokół Siemianowic Śląskich również przynoszą dobre rezultaty. Pierwsi grzybiarze chwalą się sukcesami także pod Warszawą, zwłaszcza w rejonie Pułtuska i Wyszkowa.

Dzisiejsze grzybobranie trwało około 3 godzin. Łącznie udało się zebrać ponad 110 grzybów. Najwięcej było kurek, które stanowiły zdecydowaną większość całego zbioru. Poza nimi trafiło się również ponad 20 podgrzybków, kilka maślaków oraz kilka borowików. Grzyby rosły w różnych miejscach lasu, ale najlepsze wyniki dały wilgotniejsze fragmenty. Zbiór można uznać za bardzo udany, szczególnie ze względu na dużą liczbę kurek i obecność kilku ładnych borowików. Warunki w lesie nadal wyglądają obiecująco, więc początek września może przynieść kolejne dobre wyniki

Słabiej wygląda na razie sytuacja na Mazurach. Choć ten region zwykle słynie z dorodnych borowików i podgrzybków, w tym roku na prawdziwy wysyp trzeba będzie tam jeszcze poczekać.

Jakie grzyby we wrześniu?

We wrześniu miłośnicy grzybów mają w czym wybierać, ale warto pamiętać, że zbiory zależą od pogody i lokalizacji. Wczesną jesienią w lasach królują nie tylko borowiki i podgrzybki. Można też liczyć na maślaki, kurki, rydze i koźlarze. Należy jednak zachować ostrożność. Nigdy nie zbieraj okazów, których nie jesteś w stu procentach pewien. Wiele trujących gatunków wygląda łudząco podobnie do jadalnych.