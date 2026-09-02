W poprzednim odcinku Łukasz nie krył frustracji, bo nie potrafił szybko naprawić szkód po rządach Streckera. Podczas dyżuru zajął się pacjentką z bólem w klatce piersiowej. Wykluczył zawał, ale wciąż nie wiedział, co jest przyczyną jej stanu, dlatego zdecydował się na ryzykowną operację. Zespół Wojtka pojechał do nieprzytomnej 17-latki ze squotu, która prawdopodobnie przedawkowała opioidy i była poszukiwana przez policję. Niedługo potem do szpitala trafił jej chłopak z raną kłutą uda. Hanka zaproponowała Wojtkowi wyjście ze znajomymi, a Łukasz wyznał ojcu, że chce odzyskać żonę. Na siłowni spotkał też Daniela Radeckiego.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Szpital św. Anny” odcinek 134 - streszczenie

W szpitalu wszyscy będą czekać na konkurs na dyrektora, a napięcie zacznie rosnąć. Bończyk bardzo przejmie się całą sytuacją i będzie namawiał Zytę na spotkanie z szefową związków oraz ordynatorami. W tym samym czasie gwałtownie pogorszy się stan pacjenta z ostrą białaczką, który jest już po chemioterapii i transfuzji. Bończyk przejmie opiekę nad mężczyzną, bo Zyta skupi się na przygotowaniach do konkursu. Na SOR trafi ośmiolatek z zaostrzeniem astmy, jednak nie zareaguje na podane leki. Dzięki dociekliwości i badaniom dr Hajduk ustali, co mu dolega. Po pracy Kasia odwiezie dzieci na wycieczkę, a potem spędzi trochę czasu z Maćkiem. Gdy wróci do domu, nie będzie mogła otworzyć drzwi. Tymczasem sam konkurs przybierze nieoczekiwany obrót.

„Szpital św. Anny” odcinek 134 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

134. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje 4 września 2026 roku o godzinie 16:50. W szpitalu napięcie wokół konkursu na dyrektora połączy się z walką o zdrowie pacjentów. Lekarze będą musieli działać szybko, gdy stan jednego z nich nagle się pogorszy. Emocji nie zabraknie także poza oddziałem, zwłaszcza w życiu Kasi.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje podczas dyżurów. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi relacjami i problemami w związkach. W serialu ważne są też przyjaźń, solidarność w pracy, ambicje i konflikty w zespole. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna "Kaśka" Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia "Zosia" Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk