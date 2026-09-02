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W poprzednim odcinku Łukasz nie krył frustracji, bo nie potrafił szybko naprawić szkód po rządach Streckera. Podczas dyżuru zajął się pacjentką z bólem w klatce piersiowej. Wykluczył zawał, ale wciąż nie wiedział, co jest przyczyną jej stanu, dlatego zdecydował się na ryzykowną operację. Zespół Wojtka pojechał do nieprzytomnej 17-latki ze squotu, która prawdopodobnie przedawkowała opioidy i była poszukiwana przez policję. Niedługo potem do szpitala trafił jej chłopak z raną kłutą uda. Hanka zaproponowała Wojtkowi wyjście ze znajomymi, a Łukasz wyznał ojcu, że chce odzyskać żonę. Na siłowni spotkał też Daniela Radeckiego.
„Szpital św. Anny” odcinek 134 - streszczenie
W szpitalu wszyscy będą czekać na konkurs na dyrektora, a napięcie zacznie rosnąć. Bończyk bardzo przejmie się całą sytuacją i będzie namawiał Zytę na spotkanie z szefową związków oraz ordynatorami. W tym samym czasie gwałtownie pogorszy się stan pacjenta z ostrą białaczką, który jest już po chemioterapii i transfuzji. Bończyk przejmie opiekę nad mężczyzną, bo Zyta skupi się na przygotowaniach do konkursu. Na SOR trafi ośmiolatek z zaostrzeniem astmy, jednak nie zareaguje na podane leki. Dzięki dociekliwości i badaniom dr Hajduk ustali, co mu dolega. Po pracy Kasia odwiezie dzieci na wycieczkę, a potem spędzi trochę czasu z Maćkiem. Gdy wróci do domu, nie będzie mogła otworzyć drzwi. Tymczasem sam konkurs przybierze nieoczekiwany obrót.
„Szpital św. Anny” odcinek 134 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
134. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje 4 września 2026 roku o godzinie 16:50. W szpitalu napięcie wokół konkursu na dyrektora połączy się z walką o zdrowie pacjentów. Lekarze będą musieli działać szybko, gdy stan jednego z nich nagle się pogorszy. Emocji nie zabraknie także poza oddziałem, zwłaszcza w życiu Kasi.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje podczas dyżurów. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi relacjami i problemami w związkach. W serialu ważne są też przyjaźń, solidarność w pracy, ambicje i konflikty w zespole. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna "Kaśka" Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia "Zosia" Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk